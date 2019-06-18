Бэкес: не знаю, будет ли у меня ещё один шанс в «Бостоне»

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес не уверен, что продолжит карьеру в клубе, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до конца сезона-2020/21. Среднегодовая зарплата игрока составляет $ 6 млн, при этом по ходу сезона Бэкес неоднократно оставался в запасе.

«Мы были в одной игре от победы в Кубке Стэнли, который является одной из последних целей в моей карьере. Я думаю, что „Бостон“ — это хорошее место, чтобы завоевать кубок. Но я действительно не знаю, будет ли у меня ещё один шанс здесь», — цитирует Бэкеса официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 35-летний форвард забросил семь шайб и сделал 13 голевых передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В 15 играх плей-офф на счету Бэкеса 5 (2+3) очков.