Генменеджер «Бостона»: решение по Бэкесу зависит от главного тренера

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал возможное расставание клуба с нападающим Дэвидом Бэкесом.

«Вы знаете, Бэкес был большой частью нашего клуба на льду и за его пределами. Сейчас я веду обсуждения по разным игрокам. Он может войти в одну из сделок, но пока он является частью нашего клуба.

Решение по нему зависит от тренера Брюса Кэссиди и от самого Дэвида, если вы говорите про его результаты. С точки зрения руководства, мы знаем, какую пользу он может приносить. И я думаю, что он весьма ценный игрок», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 35-летний форвард забросил семь шайб и сделал 13 голевых передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В 15 играх плей-офф на счету Бэкеса 5 (2+3) очков.

Среднегодовая зарплата игрока составляет $ 6 млн, при этом в ходе сезона Бэкес неоднократно оставался в запасе.