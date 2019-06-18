Генменеджер «Бостона»: решение по Бэкесу зависит от главного тренера

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал возможное расставание клуба с нападающим Дэвидом Бэкесом.
«Вы знаете, Бэкес был большой частью нашего клуба на льду и за его пределами. Сейчас я веду обсуждения по разным игрокам. Он может войти в одну из сделок, но пока он является частью нашего клуба.
Решение по нему зависит от тренера Брюса Кэссиди и от самого Дэвида, если вы говорите про его результаты. С точки зрения руководства, мы знаем, какую пользу он может приносить. И я думаю, что он весьма ценный игрок», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне 35-летний форвард забросил семь шайб и сделал 13 голевых передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В 15 играх плей-офф на счету Бэкеса 5 (2+3) очков.
Среднегодовая зарплата игрока составляет $ 6 млн, при этом в ходе сезона Бэкес неоднократно оставался в запасе.
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