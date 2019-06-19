Шеро — о драфте юниоров НХЛ: надеюсь, «Нью-Джерси» сделает верный выбор

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о предстоящем драфте юниоров НХЛ в Ванкувере. «Дьяволы» получили право на выбор первого номера в результате специальной лотереи.



«Я не считаю, что, когда у команды есть первый выбор на драфте, она должна обращать внимание на потребность в плане позиции. Нужно брать того хоккеиста, который станет фрэнчайз-игроком. Давайте будем честными: и Хьюза, и Какко ждёт славное будущее. Мы собираемся сделать лучший выбор. Надеюсь, что он будет правильным.



Хьюз лучше знаком со спецификой североамериканского хоккея, но я не думаю, что это станет преимуществом. Мы тщательно следили за Какко, один из сотрудников скаутского отдела регулярно просматривает игроков в Финляндии», — цитирует функционера ESPN.

Попадёт ли Подколзин в топ-5? Всё, что нужно знать о драфте НХЛ-2019 Время проведения, очерёдность выбора, рейтинги и список русских игроков.