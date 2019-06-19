Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шеро — о драфте юниоров НХЛ: надеюсь, «Нью-Джерси» сделает верный выбор

Шеро — о драфте юниоров НХЛ: надеюсь, «Нью-Джерси» сделает верный выбор
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о предстоящем драфте юниоров НХЛ в Ванкувере. «Дьяволы» получили право на выбор первого номера в результате специальной лотереи.

«Я не считаю, что, когда у команды есть первый выбор на драфте, она должна обращать внимание на потребность в плане позиции. Нужно брать того хоккеиста, который станет фрэнчайз-игроком. Давайте будем честными: и Хьюза, и Какко ждёт славное будущее. Мы собираемся сделать лучший выбор. Надеюсь, что он будет правильным.

Хьюз лучше знаком со спецификой североамериканского хоккея, но я не думаю, что это станет преимуществом. Мы тщательно следили за Какко, один из сотрудников скаутского отдела регулярно просматривает игроков в Финляндии», — цитирует функционера ESPN.

Попадёт ли Подколзин в топ-5? Всё, что нужно знать о драфте НХЛ-2019
Время проведения, очерёдность выбора, рейтинги и список русских игроков.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент