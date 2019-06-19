Попадёт ли Подколзин в топ-5? Всё, что нужно знать о драфте НХЛ-2019

Драфт НХЛ-2019 пройдёт в Ванкувере 21-22 июня (в ночь на 22 июня мск состоится 1-й раунд, 22 июня в 17:00 мск начнётся выбор в 2-7-м раундах). Всего будет выбрано 217 игроков.



Очередность выбора в первом раунде следующая (основана на драфт-лотерее и обменах пиков):



1 – «Нью-Джерси», 2 – «Рейнджерс», 3 – «Чикаго», 4 – «Колорадо» (пик получен от «Оттавы»), 5 – «Лос-Анджелес», 6 – «Детройт», 7 – «Баффало», 8 – «Эдмонтон», 9 – «Анахайм», 10 – «Ванкувер», 11 – «Филадельфия», 12 – «Миннесота», 13 – «Флорида», 14 – «Аризона», 15 – «Монреаль», 16 – «Колорадо», 17 – «Вегас», 18 – «Даллас», 19 – «Оттава» (пик от «Коламбуса»), 20 – «Виннипег» (пик от «Виннипег» через Рейнджерс), 21 — «Питтсбург», 22 – «Лос-Анджелес» (пик «Торонто»), 23 – «Айлендерс», 24 – «Нэшвилл», 25 – «Вашингтон», 26 – «Калгари», 27 – «Тампа», 28 – «Каролина», 29 – «Анахайм» (пик от «Сан-Хосе» через «Баффало»), 30 – «Бостон», 31 – «Баффало» (пик от «Сент-Луиса»).

Везучие «черти». Хьюз может уйти в «Нью-Джерси», а Подколзин — в «Колорадо» «Дьяволы» победили второй раз за три года. Скоро наступит их время.

Главные фавориты

Финский нападающий Каапо Какко в этом сезоне выиграл МЧМ, ЧМ и побил снайперский рекорд финской лиги для игроков в возрасте до 18 лет. Какко играет на правом фланге, но он из тех крайних, которые способны в одиночку накрутить всю пятёрку соперника, забить или выложить великолепную передачу на партнёра. В общем, на вбрасывания он не встаёт, но является самодостаточным игроком и любит сам вести игру. Такие крайки ценятся гораздо выше обычных снайперов, зависимых от центра.

На ЧМ есть Какко, а потом море звёзд НХЛ. Как так можно играть в 18 лет? Хет-трик в ворота словаков и уже пять голов в двух матчах!

Но как бы стремительно ни прогрессировал финн, эксперты всё равно отдают предпочтение не ему, а центрфорварду Джеку Хьюзу. Уже несколько лет ему прочат будущее новой американской суперзвезды, и в США вокруг него поднялся настоящий ажиотаж. Он обладает потрясающим мягким катанием и высоким хоккейным интеллектом и в этом году стал рекордсменом NTDP (Национальной программы США по развитию хоккеистов) по очкам (228) и передачам (154) за карьеру. Только феноменальный сезон Какко заставил говорить о серьёзной конуренции за звание первого номера, но, судя по всему, лавры всё-таки достанутся Хьюзу. Похожая ситуация была три года назад, когда под первым номером могли уйти либо американский центр Остон Мэттьюс, либо финский крайний Патрик Лайне. «Они оба потрясающие игроки, которые смогут полноценно играть в НХЛ уже в следующем сезоне. Я бы сказал, Хьюз более динамичный, а Какко гораздо более развит для своего возраста», — отметил директор «Нью-Джерси» по скаутингу Пол Кастрон.

От Хьюза до Подколзина. 10 будущих звёзд драфта на МЧМ За них в НХЛ будет битва.

Какко и Хьюз разыграют между собой первый-второй номер драфта, а третье место большинство рейтингов отдают защитнику Боуэну Байрему (TSN, Future Considerations, ISS и другие). В этом сезоне он выступал за «Ванкувер Джайантс», стал лучшим снайпером лиги среди защитников и лучшим бомбардиром плей-офф и помог команде дойти до финала WHL.



Байрем считается лучшим защитником драфта (остальные игроки этого амплуа котируются заметно ниже), но конкуренцию ему может составить нападающий Алекс Тюркотт. Он играет на позиции центра, отрабатывает в обороне, отлично видит площадку, одинаково хорошо бросает и раздаёт передачи.

Статистика фаворитов в сезоне-2018/19

Хьюз – 48 (12+36) очков в 24 играх в USHL, 112 (34+78) очков в 50 матчах в USDP, 20 (9+11) очков в 7 матчах ЮЧМ, 4 (0+4) очка в 4 матчах МЧМ 3 (0+3) очка в 7 матчах ЧМ.



Какко – 38 (22+16) очков в 45 матчах Лииги, 5 (2+3) очка в 7 матчах МЧМ, 7 (6+1) очков в 10 матчах ЧМ.



Байрем – 71 (46+45) очко в 57 матчах WHL, 4 (1+3) очка в 5 матчах мемориала Глинки



Тюркотт – 62 (27+35) очка в 37 матчах в USDP, 34 (12+22) очка в 16 матчах в USHL, 9 (4+5) очков в 7 матчах ЮЧМ.

Из европейцев в топ-10 рейтингов оказались только Какко и Василий Подколзин, а так нынешний драфт богат на талантливых североамериканских нападающих. Все успели засветиться не только в своих клубах, но и на мемориале Глинки и юниорском чемпионате мира. Выбор действительно огромен – Пейтон Кребс, Кирби Дах, Тревор Зеграс, Мэттью Болди, Дилан Козенс, Коул Кофилд.



В первом раунде должны уйти и несколько шведских защитников – Виктор Сёдерстрём, Филип Броберг, Тобиас Бьёрнфот. Все они сыграли на ЮЧМ-2019 и помогли «тре крунур» выиграть первое золото в своей истории, но до уровня будущих ведущих защитников клубов НХЛ немного недотягивают.



Единственный вратарь, который может уйти в первом раунде, Спенсер Найт. Выбирать голкиперов не спешат, потому что им нужно больше времени, чтобы дорасти до НХЛ и у них больший риск не оправдать надежд. Американец Найт– ещё один выходец из програмы NTDP. Его однозначно называют самым талантливым вратарём на драфте и будущим первым номером клуба. В этом году он выиграл бронзу ЮЧМ и показал лучшую статистику среди вратарей турнира.

Русские на драфте

Перед сезоном-2018/19 Василий Подколзин занимал третье место во всех преддрафтовых рейтингах. Он стал сенсацией на мемориале Глинки, был хорош на Кубке вызова, но затем начал сдавать. Могла сказаться усталость – 17-летний нападающий успел поиграть в МХЛ, ВХЛ и КХЛ, не говоря уж о юниорских и молодёжных сборных. К ЮЧМ он уже был полностью выжат, не смог проявить себя во всей красе и откатился в рейтингах на несколько позиций. Подколзин может не попасть в топ-5 и даже в топ-10 (по оценкам различных бюро он занимает 4-11-е места).

Лучший российский вратарь на драфте – Пётр Кочетков, он котируется первым среди голкиперов, выступающих в Европе. Кочетков был признан лучшим вратарём МЧМ-2019, его точно выберут на драфте, но можно только гадать, когда именно. Это может быть и второй, и пятый раунд, но вряд ли первый.



Полный список российских игроков в преддрафтовых списках центрального скаутского бюро НХЛ (выберут, конечно, далеко не всех):



Вратари: Пётр Кочетков (КХЛ), Илья Коновалов (КХЛ), Амир Михтахов (МХЛ), Максим Жуков.



Защитники: Даниил Мисюль (МХЛ), Семён Чистяков (МХЛ), Вадим Антипин (МХЛ), Николай Буренов (МХЛ), Роман Бычков (МХЛ), Григорий Грязнов (МХЛ), Александр Кирпичников (МХЛ), Егор Мартынов (МХЛ), Илья Миронов (МХЛ), Андрей Прибыльский (КХЛ), Иван Рогов (МХЛ), Роман Синицын(МХЛ), Дмитрий Тювилин(МХЛ), Игорь Усманов (ВХЛ), Никита Ващенко (МХЛ), Егор Яковенко (USHL), Артемий Князев (QMJHL), Никита Охотюк (OHL), Никита Седов (WHL), Лев Стариков (USHL), Малик Алишалов (USHS), Егор Арбузов (WHL).



Нападающие: Василий Подколзин (ВХЛ), Павел Дорофеев (МХЛ), Егор Афанасьев (USHL), Владислав Фирстов (USHL), Илья Николаев (МХЛ), Никита Александров (QMJHL), Михаил Абрамов (QMJHL), Кирилл Слепец (МХЛ), Егор Спиридонов (МХЛ), Даниил Гутик (МХЛ), Матвей Гуськов (OHL), Арсений Грицюк (МХЛ), Никита Шашков (КХЛ), Дмитрий Шешин (МХЛ), Никита Михайлов (КХЛ), Александр Дарьин (МХЛ), Егор Чинахов (МХЛ), Сергей Алхимов (WHL), Павел Гоголев (OHL), Павел Колтыгин (QMJHL), Ярослав Лихачёв (QMJHL), Егор Сердюк (QMJHL), Алексей Сергеев (QMJHL), Егор Соколов (QMJHL), Олег Зайцев (WHL), Никита Ртищев (ВХЛ), Илья Алтыбармакян (МХЛ), Семён Асташевский (МХЛ), Владимир Баканин (МХЛ), Захар Бардаков (МХЛ), Данил Башкиров (МХЛ), Егор Брызгалов (МХЛ), Александр Чернов (МХЛ), Александр Чёрный (МХЛ), Егор Чижиков (МХЛ), Максим Денежкин (МХЛ), Владислав Фёдоров (МХЛ), Амир Гараев (МХЛ), Александр Гордин (МХЛ), Лев Комиссаров (ВХЛ), Алексей Кривченков (МХЛ), Илья Лоза (МХЛ), Владислав Михайлов (МХЛ), Тахир Мингачёв (ВХЛ), Кирилл Мухин (МХЛ), Айдар Назмутдинов (МХЛ), Степан Никулин (МХЛ), Денис Почивалов (МХЛ), Михаил Ромаев (МХЛ), Илья Сафонов (МХЛ), Максим Шабанов (МХЛ), Михаил Шалагин (МХЛ), Егор Сучков (МХЛ), Даниил Тесанов (МХЛ), Алексей Цыплаков (МХЛ), Дмитрий Воронков (ВХЛ), Дмитрий Зайцев (МХЛ), Данил Зиновьев (МХЛ).