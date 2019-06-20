Джейсон Цукер — обладатель «Кинг Клэнси Мемориал Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи». Приз присуждается игроку НХЛ, который является примером для партнёров на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.
Другие претенденты — защитник Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны Койотс» и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
Цукер и его жена Карли начали кампанию по сбору средств на Zucker Family Suite and Broadcast Studio в Детском госпитале Masonic в Университете Миннесоты в 2017 году. Это пространство позволяет детям и их семьям смотреть матчи «Уайлд», будто они оказались на стадионе.
В прошлом сезоне обладателями приза стали братья Даниэль и Хенрик Седины.
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