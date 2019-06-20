Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Аризоны» испанскому миллиардеру

Совет директоров НХЛ одобрил продажу контрольного пакета акций «Аризоны Койотс», сообщает TSN. Новым владельцем клуба станет испанский миллиардер кубинского происхождения Алекс Меруэло.



Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил о необходимости построения «Аризоной» новой арены и поддержал кандидатуру Меруэло.



«Посмотрите на Алекса. Он хочет, чтобы «Аризона» добилась успеха, и сделает всё, что от него требуется. Его карьера говорит о том, что он может оборачивать любой бизнес в свою пользу.



На мой взгляд, эта сделка должна пойти на пользу всем — в первую очередь болельщикам команды», — заявил Беттмэн.



55-летний Меруэло занимается строительным и игорным бизнесом. В 2011 году он хотел приобрести контрольный пакет акций «Атланты Хоукс», однако тогда совет директоров отказал ему в сделке.