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Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Аризоны» испанскому миллиардеру

Совет директоров НХЛ одобрил продажу «Аризоны» испанскому миллиардеру
Хоккей / НХЛ 0

Совет директоров НХЛ одобрил продажу контрольного пакета акций «Аризоны Койотс», сообщает TSN. Новым владельцем клуба станет испанский миллиардер кубинского происхождения Алекс Меруэло.

Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил о необходимости построения «Аризоной» новой арены и поддержал кандидатуру Меруэло.

«Посмотрите на Алекса. Он хочет, чтобы «Аризона» добилась успеха, и сделает всё, что от него требуется. Его карьера говорит о том, что он может оборачивать любой бизнес в свою пользу.

На мой взгляд, эта сделка должна пойти на пользу всем — в первую очередь болельщикам команды», — заявил Беттмэн.

55-летний Меруэло занимается строительным и игорным бизнесом. В 2011 году он хотел приобрести контрольный пакет акций «Атланты Хоукс», однако тогда совет директоров отказал ему в сделке.

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