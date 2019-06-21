38-летний Райан Миллер остался в «Анахайме». Он является рекордсменом НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» объявил о продлении контрактов с рядом игроков. Новые соглашения заключили голкипер Райан Миллер, защитник Корбиниан Хольцер и форвард Дерек Грант. Все контракты рассчитаны на один сезон.
В минувшем сезоне 38-летний Миллер одержал восемь побед в 20 матчах, пропуская в среднем за игру 2,76 шайбы и отражая 91,2% бросков. Однажды ветеран НХЛ оставил ворота в неприкосновенности. Следующий сезон станет для Райана третьим в «Дакс».
По ходу сезона-2018/19 опытный голкипер установил рекорд лиги. Миллер стал самым побеждающим американским вратарём за всю историю НХЛ. В феврале 2019 года он побил результат Джона Ванбизбрука, который держался на протяжении 17 лет.
Райан Миллер стал самым побеждающим американским вратарём в НХЛ
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