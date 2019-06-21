Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

38-летний Райан Миллер остался в «Анахайме». Он является рекордсменом НХЛ

38-летний Райан Миллер остался в «Анахайме». Он является рекордсменом НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» объявил о продлении контрактов с рядом игроков. Новые соглашения заключили голкипер Райан Миллер, защитник Корбиниан Хольцер и форвард Дерек Грант. Все контракты рассчитаны на один сезон.

В минувшем сезоне 38-летний Миллер одержал восемь побед в 20 матчах, пропуская в среднем за игру 2,76 шайбы и отражая 91,2% бросков. Однажды ветеран НХЛ оставил ворота в неприкосновенности. Следующий сезон станет для Райана третьим в «Дакс».

По ходу сезона-2018/19 опытный голкипер установил рекорд лиги. Миллер стал самым побеждающим американским вратарём за всю историю НХЛ. В феврале 2019 года он побил результат Джона Ванбизбрука, который держался на протяжении 17 лет.

Райан Миллер стал самым побеждающим американским вратарём в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент