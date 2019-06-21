В Смоленской области погиб хоккеист юношеской сборной Беларуси

15-летний голкипер СДЮШОР «Юность-Минск» и юношеской сборной Беларуси Николай Шестаков погиб в автокатастрофе, которая произошла 19 июня в Смоленской области.
Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси, трагедия произошла рано утром на трассе М1 в Вяземском районе. Автомашина, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости совершила наезд на стоявший грузовой автомобиль. В результате аварии молодой хоккеист и его мама скончались на месте, а управлявший автомашиной отец доставлен в травматологическое отделение больницы города Вязьмы.
В феврале 2019 года Шестаков был выбран в числе двух голкиперов, которым выпала честь защищать цвета юношеской (U16) сборной Беларуси на международном турнире в Будапеште. Также Николай значился в списке вызванных в открывающийся летний лагерь юниорской сборной U18.
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