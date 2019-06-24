Победивший алкоголизм Ленер признан хоккеистом года в Швеции

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер признан игроком года в Швеции по версии издания Expressen.
Шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона в НХЛ одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы. Робин неоднократно признавался, что размышлял о самоубийстве.
Ранее он стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
В минувшем сезоне «Айлендерс» пробились в плей-офф и обыграли в первом раунде «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4-0. В полуфинале Восточной конференции подопечные Барри Тротца проиграли в четырёх матчах «Каролине Харрикейнз».
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