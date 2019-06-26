«Адмирал» продлил контракт с Ворониным. Он второй по матчам в истории клуба
«Адмирал» продлил контракт с нападающим Кириллом Ворониным, информирует официальный «твиттер» приморского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых отметился 7 заброшенными шайбами и 14 голевыми передачами при показателе полезности "+6" и 20 штрафных минутах. Форвард вошёл в топ-10 бомбардиров команды.
Следующий сезон станет для воспитанника ярославского хоккея пятым во Владивостоке. За карьеру в КХЛ 165 раз Воронин выходил на лёд в форме «Адмирала», что является вторым показателем в истории клуба. Клубный рекорд принадлежит российскому защитнику Артёму Земчёнку, который в настоящий момент является игроком СКА.
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