«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке

В чемпионате КХЛ перерыв, и в это время основной темой разговоров о хоккее становится селекция. Трансферное окно открыто уже месяц, и за этот период некоторые генеральные менеджеры уже успели основательно подготовиться к будущему сезону, а другие находятся только в начале пути. Рассказываем, как провели май клубные селекционеры, и начинаем с Восточной конференции.

12. «Нефтехимик»

Ключевые приобретения: в. Константин Барулин (ХК «Сочи»).



Ключевые потери: н. Юусо Пуустинен, н. Микаэль Руохомаа (оба – «Сибирь»), н. Йоонас Няттинен («Витязь»), з. Андрей Сергеев.



Нижнекамцы потеряли в полном составе свою ведущую легионерскую тройку из прошлого сезона, и пока это видится самой большой проблемой для «Нефтехимика». Да, Пуустинен, Руохомаа и Няттинен не впечатляли во второй половине регулярки, но сейчас на их место пока вообще никто не пришёл. Без сильных форвардов-легионеров нижнекамцам не светит даже борьба за плей-офф. Покинул команду и воспитанник «Нефтехимика» Андрей Сергеев, защищавший цвета клуба последние четыре сезона. В Нижнекамске Сергеев выходил в первой паре обороны, закрывал большинство. Заменить его Рясенским или Захарчуком Вячеславу Буцаеву будет проблематично.



Кроме того, в систему «Ак Барса» ушёл перспективный Камиль Фазылзянов, перерос «Нефтехимик» Дмитрий Огурцов, не будет в команде и Эмиля Галимова. С чем пока справились нижнекамцы, так это с вратарской проблемой. На замену Илье Ежову в «Нефтехимик» перешёл Константин Барулин, конкуренцию которому составит Александр Шарыченков. В остальном же руководству нижнекамского клуба предстоит сильно постараться, чтобы слепить из «Нефтехимика» боеспособный коллектив.

11. «Авангард»

Ключевые приобретения: н. Алексей Потапов («Ак Барс»).



Ключевые потери: н. Илья Михеев («Торонто»), з. Евгений Медведев, н. Давид Деарне («Фрибург»).



Неожиданно пассивен пока на трансферном рынке «Авангард». Май «ястребы» начали с укрепления четвёртого звена, подписав форвардов Павла Дедунова, Евгения Грачёва и Алексея Потапова, но на этом пока остановились. Добавить мощи и габаритов составу и укрепить скамейку – это здорово, но от «ястребов» ждут трансферных бомб. Подписание защитника «Ак Барса» Романа Манухова и возвращение Максима Минеева и Валентина Пьянова к таковым точно не относятся.



А потери у «Авангарда» есть, и немаленькие. Отправился покорять НХЛ Илья Михеев, в Швейцарию поехали Виктор Стольберг и Давид Деарне, попрощался с командой капитан Евгений Медведев, в Казани продолжит карьеру Михаил Фисенко. Все эти хоккеисты – важнейшая часть той команды, которая дошла до финала в предыдущем сезоне. А ведь ещё неприятно для омичей подвисла ситуация с Тейлором Беком. Канадцу сделали квалификационное предложение, но ответа нет уже давно, а это значит, что Бек рассматривает и другие варианты.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В начале лета за «Авангард» сильно беспокоиться не стоит, но надо понимать, что российский рынок практически пуст, а легионеры не заткнут все дыры в составе «ястребов» (да и не факт, что все они заиграют в соответствии с ожиданиями). Многие проблемы решит, например, подписание «Авангардом» Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачёва, но пока омичам приходится только мечтать об этом.

10. «Куньлунь»

Ключевые приобретения: з. Мэттью Майоне («Динамо» Рига), н. Жильбер Брюле («Сибирь»).



Ключевые потери: в. Александр Лазушин («Локомотив»), з. Вилле Лаюнен («Витязь»), н. Вели-Матти Савинайнен («Йокерит»).



Привычная селекционная работа проходит в «Куньлуне»: одни легионеры приходят, другие уходят. Понятие «костяк состава» для китайского клуба пока чуждо. В этот раз «драконы» с сожалением расстаются с Вилле Лаюненом (вторым бомбардиром команды в минувшем сезоне), зато на смену ему приходит целый Мэттью Майоне, наделавший немало шума в прошлом чемпионате.



В «Йокерит» уходит незаменимый для сборной Финляндии Вели-Матти Савинайнен, но при этом в «Куньлунь» возвращается Жильбер Брюле. Канадец играл в Поднебесной в позапрошлом сезоне и стал тогда лучшим форвардом команды.



Реальная проблема у «Куньлуня» сейчас одна – в клубе нет ни одного голкипера с контрактом. Александр Лазушин отправился в родной Ярославль, а на Томи Кархунена, похоже, «драконы» особо не рассчитывают.

9. «Амур»

Ключевые приобретения: н. Гинек Зогорна («Пеликанс»).



Ключевые потери: н. Валентин Пьянов, н. Павел Дедунов ( оба — «Авангард»).



Довольно грамотно пока работает на трансферном рынке «Амур». Хабаровчане продлили контракты с защитником Михалом Йорданом, голкипером Мареком Лангхаммером, форвардами Томашом Зогорной и братьями Ушениными. Словом, сохранили свои главные активы, на которых в первую очередь в новом сезоне будет опираться Александр Гулявцев. Для маленького клуба выполнение этой задачи — уже отличный результат. Кроме того, «Амур» подписал контракт с Гинеком Зогорной, братом Томаша, который в прошлом сезоне стал третьим бомбардиром «Пеликанс».



Из потерь стоит пожалеть об уходе Валентина Пьянова, чьи успехи в Хабаровске не остались не замеченными «Авангардом», да и Павел Дедунов в прошлом сезоне совершил настоящий прорыв в личной статистике.

8. «Барыс»

Ключевые приобретения: н. Ииро Пакаринен («Металлург»), н. Корбан Найт. («Филадельфия»)



Ключевые потери: н. Патрис Кормье, н. Мэттью Фрэттин (оба – «Ак Барс»).



«Барыс» в начале межсезонья продлил контракты с важными хоккеистами, закрыл некоторые пробоины, а затем занял выжидательную позицию. Остаются в Нур-Султане защитник Виктор Сведберг и Даррен Диц, форвард Кёртис Валк. Дальнейшего прогресса ожидают от Алихана Асетова, Павла Акользина, Дмитрия Шевченко – эти игроки будут наигрываться для сборной Казахстана.



Но работа по укреплению ведущих звеньев, конечно, не закончена. Пакаринен и Найт, возможно, заставят «Барыс» забыть о потере Фрэттина и Кормье, однако непонятна ситуация и с другими легионерами. Сменить клуб собрался Андре Петерссон, нет новых контрактов у Боченски и Бойда. Президент «Барыса» Борис Иванищев уже заявил, что ждёт открытия рынка в Северной Америке, на котором казахстанский клуб всегда умеет отыскать что-нибудь интересное.

7. «Адмирал»

Ключевые приобретения: в. Юхо Олкинуора («Пеликанс»), з. Шон Лалонд («Нюрнберг»), н. Маркус Юнг («ХВ-71»).



Ключевые потери: н. Александр Черников («Нефтехимик»).



«Адмирал» в начале межсезонья первым делом взялся за приобретение легионеров, словно навёрстывая упущенное прошлым летом. Подписан голкипер с хорошей статистикой в чемпионате Финляндии Юхо Олкинуора, лучший защитник-бомбардир «Нюрнберга» в прошлом сезоне Шон Лалонд, а также форвард Маркус Юнг, набравший больше всех очков в «ХВ-71» в минувшем чемпионате. На бумаге эти приобретения выглядят просто великолепно для «Адмирала». Важно, что во Владивостоке действительно задались целью сколотить нормальную команду, а не филиал Высшей хоккейной лиги в КХЛ.



Что касается потерь, то жалеть в «Адмирале», пожалуй, будут только об Александре Черникове, который разделил с Константином Глазачевым (с ним контракт продлён) звание лучшего бомбардира «моряков» в прошлом сезоне. Но понятно, что такие достижения эталонного чекера вовсе не свидетельствовали о хорошей жизни клуба. Вместе с Черниковым в Нижнекамск переезжает Степан Захарчук, а Карел Кубат продолжит карьеру на родине.

6. «Автомобилист»

Ключевые приобретения: н. Джефф Плэтт («Йокерит»).



Ключевые потери: н. Франсис Паре, н. Стефан да Коста («Локомотив»), н. Илья Крикунов (ХК «Сочи»).



Не слишком активен в селекции «Автомобилист», хотя уральский клуб явно нуждается в усилении после прошлого сезона. Да, в Екатеринбурге сохранили Якуба Коваржа, Дэна Секстона и Анатолия Голышева, и это большой успех, но и потери довольно существенны. В Сочи вернулся Крикунов, покинул команду Паре, да Коста перебрался в Ярославль.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

На замену этим форвардам «Автомобилист» пока приобрёл только Джеффа Плэтта, в последнее время утратившего статус супербмобардира, а также кота в мешке Петера Холланда. Если уральцы рассчитывают улучшить результат минувшего сезона, то им необходимо усиление в атаку. Кстати, как и в защиту, где, похоже, собирается новый состав банды сбитых лётчиков.

5. «Трактор»

Ключевые приобретения: з. Ессе Виртанен («Ферьестад»), н. Фёдор Малыхин («Ак Барс»), н. Алексей Кручинин (СКА).



Ключевые потери: н. Виталий Кравцов («Рейнджерс»).



Челябинский клуб под предводительством Бориса Видгофа собирается ворваться в число лидеров КХЛ, и для этого «Трактору» нужна селекционная активность. Смена руководства и тренера прошла на ура, теперь дело за хоккеистами. Здесь челябинцы проявляют рвение, но громких имён пока не слышно. Серьёзной потерей пока можно назвать только уход Виталия Кравцова, но к этому в Челябинске были готовы ещё с прошлого лета. В топовых приобретениях пока и вовсе пробел, хотя таковым может стать трансфер Ессе Виртанена, лучшего защитника-бомбардира чемпионата Швеции прошлого сезона. Также в Челябинске ждут, что второе дыхание откроется у Фёдора Малыхина, зачахшего в «Ак Барсе», а Алексей Кручинин вернётся хотя бы на уровень позапрошлого сезона.

Видгоф: «Трактор» будет готов к сезону не в феврале, а к первым играм

Возможно, по-настоящему большие дела у «Трактора» ещё впереди, пока же в клубе продлили трудовые отношения с ведущими легионерами. Ник Бэйлен и Пол Щехура давно зарекомендовали себя с лучшей стороны, а Кристиан Томас пришёлся ко двору в Челябинске по ходу прошлого сезона.

4. «Салават Юлаев»

Ключевые приобретения: н. Сакари Маннинен («Йокерит»).



Ключевые потери: н. Йоонас Кемппайнен (СКА).



«Салават Юлаев» после довольно успешного сезона нуждался в основном в сохранении костяка команды, и с этой задачей уфимские менеджеры отлично справились. Ещё по ходу плей-офф был продлён Теэму Хартикайнен, а затем новые договоры с командой заключили Дмитрий Кугрышев, Захар Арзамасцев, Владимир Жарков, Алексей Семёнов, Юха Метсола. Состав уфимцев в следующем сезоне будет мало отличаться от предыдущего, и это очень хорошо для построения большой команды.



Справились уфимцы и с единственной незапланированной потерей. Йоонас Кемппайнен сорвался в СКА, но на его место был взят Сакари Маннинен, который провёл сильный сезон в «Йокерите», а меньше недели назад стал чемпионом мира со сборной Финляндии.

3. «Сибирь»

Ключевые приобретения: н. Юусо Пуустинен, н. Микаэль Руохомаа (оба – «Нефтехимик»), в. Харри Сятери («Гранд-Рапидс»), з. Сэм Лофквист («Куньлунь»).



Ключевые потери: н. Жильбер Брюле («Куньлунь»).



В Новосибирске твёрдо вознамерились исправиться за селекционный провал прошлого сезона и сейчас берут только проверенных хоккеистов. Все новые легионеры «Сибири» имеют опыт в КХЛ, причём опыт положительный. Сятери в своё время тащил «Витязь», Пуустинен и Руохомаа «зажигали» в первом звене «Нефтехимика» в первой половине прошлого сезона, Лофквист запомнился, как обученный и по-хоккейному грамотный защитник в «Торпедо».



Удивительно, но новосибирский клуб в межсезонье не понёс никаких существенных кадровых потерь, все нужные «Сибири» игроки остались на своих местах. Теперь дело за тренерскими способностями Николая Заварухина.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

2. «Ак Барс»

Ключевые приобретения: н. Мэттью Фрэттин, Патрис Кормье (оба – «Барыс»), з. Игорь Ожиганов («Торонто»), в. Адам Рейдеборн («Юргорден»).



Ключевые потери: н. Антон Ландер («Локомотив»), н. Иржи Секач (ЦСКА), з. Пол Постма («Металлург»), н. Алексей Потапов («Авангард»).



«Ак Барс» в это межсезонье вынужден практически полностью перестраивать команду, и это весьма непривычное для казанцев занятие – фирменные точечные летние усиления «Ак Барса» уже стали классикой. Но сейчас настали другие времена, и казанцы пока неплохо справляются. Например, они достаточно быстро отреагировали на потерю Ландера и Секача, заключив контракты с Фрэттином и Кормье. Насколько это будет равнозначная замена, нам ещё предстоит узнать, но вряд ли у «Ак Барса» были варианты лучше по соотношению «цена-качество».

Михеев и Елесин – в НХЛ, Уфа выменяла чемпиона мира. Топ-сделки мая в КХЛ Артюхин вернулся в большой хоккей, а Кручинин и Ержабек – в свои старые клубы.

Вратарскую линию усилил швед Рейдеборн (но тут главное, что в «Ак Барс» вернётся тренер голкиперов Ари Мойсанен), в защите ветерана Маркова заменит соскучившийся по большому игровому времени Ожиганов, а что касается низших звеньев обороны, то уход Свитова и Потапова должны с лихвой компенсировать Кирилл Петров и Михаил Фисенко. Единственный хоккеист, которому пока казанцы не нашли замену, это Пол Постма, но на поиски добротного атакующего защитника у «Ак Барса» есть целое лето.

1. «Металлург»

Ключевые приобретения: н. Брэндон Козун, н. Андрей Локтионов (оба — «Локомотив»), н. Эрик О’Делл (ХК «Сочи»), з. Пол Постма («Ак Барс»), з. Егор Яковлев («Нью-Джерси»), н. Денис Паршин («Торпедо»).



Ключевые потери: н. Мэтт Эллисон.



Безоговорочный лидер майской селекции на Востоке – «Металлург». Геннадий Величкин ещё по ходу марта-апреля подготовил несколько настоящих бомб, для того, чтобы взорвать их в первый же день открытия трансферного окна. Козун и Локтионов, О’Делл и Постма, Паршин и Яковлев — каждый топ-новичок магнитогорцев уже успел сделать себе имя в КХЛ, а значит, эти приобретения должны сработать на полную мощность.

Коршков — в НХЛ, «Магнитка» «взорвала» рынок! Как в КХЛ открыли трансферное окно Клубы КХЛ официально открыли межсезонье. Было немало крутых сделок.

Помимо этих хоккеистов стоит отметить подписания экс-лидера «Торпедо» Владимира Галузина, перспективного белоруса Дмитрия Буйницкого и голкипера Станислава Галимова. Серьёзных потерь «Металлургу» удалось избежать, продлён контракт с Василием Кошечкиным, оптимизировано соглашение с Николаем Кулёминым. Словом, межсезонье для магнитогорцев пока проходит на высочайшем уровне, и на следующий сезон уже возлагаются большие надежды.