Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Роузен — о будущем Панарина: у «Флориды» очень много козырей

Роузен — о будущем Панарина: у «Флориды» очень много козырей
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель официального сайт НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о будущем форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.

«Я по-прежнему считаю, что Панарин подпишет контракт с «Флоридой». Важно понимать, что это прогноз, а не факт. Сейчас он ведёт переговоры, и мы не знаем, какие у него мысли. Была информация, что агент Панарина встречался с представителями «Колорадо» в воскресенье. Интерес «лавин» к Артемию имеет смысл. Звено Панарин — Маккиннон — Рантанен могло бы претендовать на звание лучшего перед новым сезоном.

Впрочем, у «Флориды» полно козырей. Они могут предложить россиянину сыграть в одном звене с Барковым или Трочеком, воссоединиться с другом Дадоновым или тренером Кенневиллем. Кроме того нельзя забывать про тёплый климат и возможный приход Бобровского. «Пантеры» намерены укрепить состав, поэтому они всячески сражаются за Панарина. Если россиянин хочет играть в большом городе, то ему больше подойдёт вариант с клубами из Нью-Йорка. Мне кажется, что у «Колорадо» небольшие шансы на приобретение Панарина», — написал Роузен в своей колонке на официальном сайте лиги.

Панарин будет выбирать из четырёх клубов. Он – главный свободный агент в НХЛ
Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент