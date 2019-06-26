Роузен — о будущем Панарина: у «Флориды» очень много козырей

Обозреватель официального сайт НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о будущем форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.



«Я по-прежнему считаю, что Панарин подпишет контракт с «Флоридой». Важно понимать, что это прогноз, а не факт. Сейчас он ведёт переговоры, и мы не знаем, какие у него мысли. Была информация, что агент Панарина встречался с представителями «Колорадо» в воскресенье. Интерес «лавин» к Артемию имеет смысл. Звено Панарин — Маккиннон — Рантанен могло бы претендовать на звание лучшего перед новым сезоном.



Впрочем, у «Флориды» полно козырей. Они могут предложить россиянину сыграть в одном звене с Барковым или Трочеком, воссоединиться с другом Дадоновым или тренером Кенневиллем. Кроме того нельзя забывать про тёплый климат и возможный приход Бобровского. «Пантеры» намерены укрепить состав, поэтому они всячески сражаются за Панарина. Если россиянин хочет играть в большом городе, то ему больше подойдёт вариант с клубами из Нью-Йорка. Мне кажется, что у «Колорадо» небольшие шансы на приобретение Панарина», — написал Роузен в своей колонке на официальном сайте лиги.

Панарин будет выбирать из четырёх клубов. Он – главный свободный агент в НХЛ Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».