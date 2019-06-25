Панарин будет выбирать из четырёх клубов. Он – главный свободный агент в НХЛ

24 июня начался самый жаркий период лета в НХЛ – игроки, которые 1 июля станут свободными агентами, начали вести переговоры с различными клубами. Нападающий Артемий Панарин является самым желанным свободным агентом на рынке, и предложений у него будет достаточно. В понедельник он уже встретился с руководством «Флориды», далее по плану – переговоры с нью-йоркскими командами и «Чикаго».

Рассказываем, что эти клубы могут ему предложить.

Панарин встретится с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс»

«Флорида»

Какую зарплату могут предложить: $ 10-11 млн

С кем будет играть в тройке: Панарин – Барков – Дадонов, Панарин – Трочек – Хоффман

Чем ещё могут заинтересовать: Флорида – один из немногих штатов с низким подоходным налогом. Это значит, что, кроме федерального налога, больше ничего платить не надо (в других штатах местный налог может составлять от 5 до 13,3%).

В «Пантерз» настроены решительно и собираются сделать всё возможное, чтобы команда вошла в когорту сильнейших. Новый тренер Джоэль Кенневилль призван не только выстроить игру команды, но и стать дополнительным фактором в переговорах с Панариным и другими свободными агентами. Он один из самых титулованных действующих тренеров, трижды приводил «Чикаго» к Кубку Стэнли. Кенневилль сразу поверил в талант Артемия, когда он только приехал в «Блэкхоукс», и им нравилось работать друг с другом. Тренер даже был против обмена Панарина в «Коламбус», теперь они могут воссоединиться. Ещё одним фактором должен стать другой давний партнёр и друг Панарина – Дадонов, с которым у них была потрясающая связка в СКА и сборной России.

Панарин зимой сменил агента и стал клиентом Пола Теофаноса, который также работает и с Бобровским. Это сразу породило разговоры о том, что оба игрока хотят перейти в одну команду. У «Флориды» есть и деньги на обоих, и необходимость как в основном вратаре, так и в результативном и креативном нападающем.

И, наконец, Флорида – это море и вечное лето. И штат, куда Панарин ездит отдыхать по несколько раз в год. Обосноваться в приглянувшемся тебе месте, да ещё и в команде, которая готова сделать качественный рывок, — что может быть заманчивее?

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«Рейнджерс»

Какую зарплату могут предложить: $ 9-10 млн

С кем будет играть в тройке: Панарин – Зибанеджад – Какко

Пока невозможно даже спрогнозировать состав «Рейнджерс» на будущий год и тем более с кем может играть Панарин, потому что Джефф Гортон готовится расчищать платёжку в расчёте на то, что ему удастся заключить контракт с Артемием. Обменять могут многих – Наместникова, Бучневича, Веси, Крайдера, Шаттенирка. Если не получится с обменами, могут выкупить контракт Шаттенкирка или Смита. Даже с учётом этого, «Рейнджерс» вряд ли смогут позволить себе предложить Панарину более $ 10 млн (сейчас у них свободно $ 17,5 млн, но надо подписывать соглашение с Трубой и Лемье, а на остальное формировать состав).

«Рейнджерс» могут обменять Наместникова и Бучневича

Чем ещё могут заинтересовать: Панарин хочет играть в большом городе, и нельзя представить сцену больше, чем Нью-Йорк. Здесь нет налоговых послаблений, зато звёзды могут рассчитывать на крупные рекламные контракты и настоящую славу, какой не было в провинциальном Огайо. Более того, в «Рейнджерс» много молодых ребят, большинство лидеров ушли в дедлайн, а Лундквист не становится моложе. Здесь Панарин будет главной звездой команды.

Плюс ко всему в «Рейнджерс» собирается большая русская диаспора. Даже если обменяют Наместникова и Бучневича, всё равно останутся Георгиев, Шестёркин и Кравцов. Всегда веселее, когда в составе есть твои соотечественники, к тому же Панарин не слишком любит общаться на английском.

«Айлендерс»

Какую зарплату могут предложить: $ 11-11,5 млн

С кем будет играть в тройке: Панарин – Барзал — Эберле

Чем ещё могут заинтересовать: всё теми же плюшками жизни и игры в Нью-Йорке, которые могут предложить «Рейнджерс». Понятно, что «Айлендерс» всегда были и будут только второй командой Большого Яблока, но сейчас у них может быть даже больше аргументов, чем у соседа. Из русских игроков у «островитян» есть только финн Лео Комаров, зато «Айлендерс» выглядят более готовыми к прорыву. Они потрясающе провели прошедший сезон, выбили в первом раунде «Питтсбург», у них есть тренер-победитель Барри Тротц и отличные партнёры для Панарина. Не хватает только результативности, приглашения Артемия решило бы эту проблему.

В дополнение ко всему «островитяне» могут претендовать и на Сергея Бобровского, свободное место в платёжке для этого есть. Клуб до сих пор не продлил контракт с Робином Ленером, видимо, именно потому что надеется выловить ещё одну крупную рыбу в лице российского вратаря.

«Чикаго»

Какую зарплату могут предложить: $ 8-8,5 млн

С кем будет играть в тройке: Панарин – Строум – Кейн, Панарин – Строум – Дебринкэт

Чем ещё могут заинтересовать: буквально через несколько минут после новости о том, что Панарин проведёт встречи с четырьмя клубами, тот же журналист Дэвид Паньотта добавил, что, по новой информации, Артемий не планирует возвращаться в «Блэкхоукс».

У «ястребов» аховая ситуация с потолком зарплат. Кейн и Тэйвз будут «съедать» в сумме $ 21 млн ещё четыре сезона, через год заканчиваются контракты новичков у Дебринкэта и Строума, надо постепенно думать о новом вратаре (соглашение Кроуфорда тоже истекает через год). У них банально нет денег на Артемия, особенно после того, как лига утвердила потолок зарплат на $ 2 млн меньше, чем ожидалось.

«Чикаго» активно работает на рынке, но пока не разгрузил, а загрузил платёжку приобретениями Кэлвина де Хаана и Олли Мяяття. Даже если обменять или выкупить чей-то контракт, например, Сибрука, «ястребы» всё равно не смогут конкурировать с предложениями «Айлендерс», «Рейнджерс» и «Флориды». Да, в «Чикаго» играет хороший друг Артемия Патрик Кейн, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы пойти на существенные уступки.