«Витязь» обменял форварда юниорской сборной России Хуснутдинова в СКА

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен. Нападающий подольского «Витязя» и юниорской сборной России Марат Хуснутдинов следующий сезон проведёт в системе СКА, информирует официальный сайт «армейского» клуба. Подольская команда взамен получит денежную компенсацию.
Хуснутдинов является воспитанником московского хоккея. На детско-юношеском уровне нападающий выступал в составе «Белых Медведей» и «Витязя». Также нападающий в 2019 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в котором в составе сборной России провёл семь матчей и набрал три очка.
В составе подольской команды Хуснутдинов в 2018 и 2019 годах стал победителем чемпионата России среди юношеских команд. Также в 2019 году он стали победителем Открытого чемпионата Москвы среди юниоров. В качестве капитана юниорской сборной России Марат стал обладателем Мирового кубка вызова в 2018 году.
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