Ларичев, Гребенщиков и Д. Квартальнов перешли в «Витязь»

Подмосковный «Витязь» произвёл обмен с петербургским СКА. Состав «Витязя» пополнили хоккеисты «СКА-Невы» Иван Ларичев, Святослав Гребенщиков и Данила Квартальнов, тогда как в северную столицу отправились нападающий Илья Рычков и защитник Кирилл Кирсанов, которые присоединятся к «СКА-1946». Об этом сообщает официальный сайт ХК «СКА-Нева».
Иван Ларичев выступал в системе СКА с 2013 года. За это время нападающий в рамках МХЛ и ВХЛ провёл 242 матча и набрал 151 (71 + 80) очко. Святослав Гребенщиков является воспитанником СКА. С 2012 года форвард провёл в составе команд системы клуба 405 игр, в которых набрал 224 (102 + 122) результативных балла. Данила Квартальнов присоединился к СКА в 2017 году, и с тех пор в системе клуба он провёл 106 встреч, в которых набрал 56 (27 + 29) очков.
В составе фарм-клуба СКА в ВХЛ хоккеистам удалось завоевать Кубок Шелкового Пути и стать обладателями серебряных медалей. Также в составе студенческой сборной России Иван Ларичев и Данила Квартальнов стали чемпионами Универсиады в Красноярске.
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