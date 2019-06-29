Лучший генеральный менеджер НХЛ не намерен прилагать чрезмерные усилия на рынке

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал о селекционной работе клуба на открывающемся 1 июля рынке свободных агентов. По итогам минувшего сезона Суини был признан лучшим генменеджером лиги.
«Мы делаем всё, чем занимаются остальные команды. Ведём переговоры с агентами, изучаем рынок, пытаемся решить кадровые вопросы, которые могут быть у нас в команде. При этом мы помним о наших ограниченно свободных агентах. Я уже говорил, что мы не наметили сроков, когда нам надо договориться с ними. Но могу сказать, что они будут в составе „Брюинз“ до 1 декабря. Это единственный ориентир для нас.
Мы занимались и продолжим заниматься их контрактами. В составе команды есть места, требующие усиления. И мы рассчитываем в этом плане на ограниченно свободных агентов. В связи с этим я не намерен прилагать чрезмерные усилия по поиску вариантов на рынке. Нас заинтересуют только те предложения, которые подойдут нам идеально», — цитирует Суини официальный сайт НХЛ.
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