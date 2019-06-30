Генменеджер «Тампы»: хочу как можно быстрее решить вопрос с Пойнтом

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа заявил, что хочет как можно быстрее заключить новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом.

«Я встречался с его агентом в Ванкувере. Я хочу как можно быстрее решить этот вопрос, и уверен, что они стремятся к тому же, но существует определённый порядок действий, некий ритм межсезонья. Сначала команды выбывают из борьбы в плей-офф, подводят итоги сезона, встречаются с игроками, выходящими на драфт, наблюдают за тестированием, затем работают на драфте, а сейчас открывается рынок свободных агентов.

Обычно с ограниченно свободными агентами, которые не могут подавать в арбитраж, договариваются в последнюю очередь. К этой категории игроков относится Пойнт. Посмотрите на другие клубы, еще ни одна команда не продлила контракт с такими хоккеистами. Так сложилось исторически, что их подписывают последними в течение лета.

Другой клуб может сделать ему предложение? Всякое может быть. Я, конечно, удивлюсь этому, но такой вариант возможен. Нельзя исключать такую ситуацию или риск ее появления. Но таких случаев было немного, потому что подобные предложения практически ни к чему не приводят», — цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ.