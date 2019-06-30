39-летний Марло подтвердил намерение продолжить карьеру в «Сан-Хосе»

Неограниченно свободный агент Патрик Марло прокомментировал выкуп контракта «Каролиной Харрикейнз» и подтвердил намерение продолжить карьеру в «Сан-Хосе Шаркс».

«Нет никаких претензий к „Каролине“. Они всё делали правильно, с уважением. Благодарен им за помощь и за то, как они ведут дела. Не хочу завершать карьеру. Уверен, ещё могу играть на хорошем уровне. Не могу сказать, сколько лет ещё хочу провести в НХЛ, но точно не один год.

«Шаркс»? Не знаю, сколько времени мне и им понадобится. Знаю, что клубу нужно решить кое-какие вопросы. Посмотрим, что получится», — цитирует Марло официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф у Марло две результативные передачи в семи играх.