Брюквин: Крикунов встряхнул ребят. Он вдохнул в «Динамо» новую жизнь

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин подвёл итоги минувшего сезона и обозначил личные цели на следующий.
«Сезон выдался очень тяжёлый, мы сильно провалили начало. Потом, конечно, потихоньку стали набирать обороты, находить свою игру. Думаю, что к плей-офф мы уже подошли в хорошей форме, все сыгранные — команда боевая получилась. Первый раунд прошли, ну а потом на ЦСКА попали, будущих чемпионов… Конечно, могли зацепиться в паре игр, которые в итоге проиграли — всё-таки там очень близко было. Думаю, если бы выиграли те матчи, серия могла сложиться по-другому. Всегда хочется большего, конечно, но ЦСКА — сильная команда. В общем, да, такой… действительно удовлетворительный сезон. Не успешный в полном смысле этого слова, но — удовлетворительный.
Что помогло выбраться? Новый тренер. Он принёс свою игру, вдохнул новую жизнь в нашу команду. С его приходом мы в принципе начали немного по-другому играть. Да и обстановка сменилась, психологически Владимир Васильевич Крикунов как-то встряхнул ребят.
Новый сезон? Надеюсь, что из надежды уже превращусь в реально хорошего и очень полезного игрока. На то, что буду больше помогать команде — забивать, ассистировать, прибавлять в защите. От себя всегда хочется чего-то большего. Надеюсь, что в новом сезоне вырасту вместе с командой и добьюсь с ней успеха", — цитирует Брюквина официальный сайт агентства Winners.
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