«Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной

«Барыс» расторг соглашение с голкипером Домиником Граховиной, сообщает пресс-служба казахстанского клуба в «Твиттере».
«Хоккейный клуб «Барыс» и вратарь Доминик Граховина договорились о прекращении действия контракта. «Барыс» благодарит Доминика за работу в сезоне-2018/19 и желает успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление пресс-службы.
В минувшем сезоне 24-летний вратарь одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, в среднем за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.
«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунде подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.
- 1 июля 2019
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33
-
21:37
-
21:02
-
20:36
-
20:09
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
-
16:22
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:17
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15