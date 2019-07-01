«Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной

«Барыс» расторг соглашение с голкипером Домиником Граховиной, сообщает пресс-служба казахстанского клуба в «Твиттере».



«Хоккейный клуб «Барыс» и вратарь Доминик Граховина договорились о прекращении действия контракта. «Барыс» благодарит Доминика за работу в сезоне-2018/19 и желает успехов в дальнейшей карьере!» — гласит заявление пресс-службы.

В минувшем сезоне 24-летний вратарь одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, в среднем за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.



«Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где проиграл в пяти матчах «Авангарду». В первом раунде подопечные Андрея Скабелки обыграли «Торпедо» со счётом 4-3.