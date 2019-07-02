Владелец «Каролины»: удивлены, что кто-то мог надеяться на уход Ахо

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон прокомментировал оффер-шит, который сделал нападающему Себастьяну Ахо «Монреаль Канадиенс».



«Мы удивлены, что кто-то мог надеяться на уход Ахо. Вряд ли кто реально ждал, что для „Монреаля“ это сработает», — приводит слова функционера Sportsnet.



Напомним, вчера, 1 июля, «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Если «Каролина» не повторит предложение, Ахо перейдёт в «Монреаль».



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.

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