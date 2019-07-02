Владелец «Каролины»: удивлены, что кто-то мог надеяться на уход Ахо

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон прокомментировал оффер-шит, который сделал нападающему Себастьяну Ахо «Монреаль Канадиенс».
«Мы удивлены, что кто-то мог надеяться на уход Ахо. Вряд ли кто реально ждал, что для „Монреаля“ это сработает», — приводит слова функционера Sportsnet.
Напомним, вчера, 1 июля, «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Если «Каролина» не повторит предложение, Ахо перейдёт в «Монреаль».
В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
- 2 июля 2019
-
19:54
-
19:36
-
19:23
-
19:13
-
19:03
-
18:57
-
18:38
-
18:18
-
18:00
-
17:42
-
17:13
-
16:44
-
16:18
-
16:13
-
15:40
-
15:23
-
15:17
-
14:55
-
14:47
-
14:30
-
14:06
-
13:43
-
13:29
-
13:03
-
12:52
-
12:19
-
11:47
-
11:23
-
11:10
-
10:55
-
10:42
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:36