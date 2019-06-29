Как украсть звезду у конкурента. Всё об оффершитах в НХЛ

Оффершит — контрактное предложение другого клуба, которое может получить игрок в статусе ограниченно свободного агента. В НХЛ такие случаи сейчас редки (с 2013 года – ни одного подписанного оффершита), но эксперты и функционеры клубов говорят, что этим летом есть все шансы, что какой-то клуб может «украсть» молодого игрока из-под носа у конкурента. Разбираемся, как это работает, почему никто не предлагает оффершиты, и на кого из ОСА могут позариться другие команды.

Как работает оффершит

Чтобы получить оффершит, игрок должен, во-первых, получить квалификационное предложение от своего клуба и не подписать его до 1 июля, во-вторых, отказаться от арбитражных слушаний со своим клубом.



Оффершит вступает в силу, только если игрок согласится его подписать. В этом случае у его бывшей команды есть неделя, чтобы повторить предложение либо отказаться и получить компенсацию в виде пиков, которая определяется исходя из среднегодовой зарплаты игрока. Например, если в этом году Митч Марнер подпишет оффершит с «Айлендерз» на $ 12 млн, а «Торонто» не повторит эти условия, то «Айлендерс» должен будет отдать «Мэйпл Лифс» четыре выбора в первом раунде драфта (2020, 2021, 2022 и 2023), причём это должны быть собственные пики клуба, а не полученные в результате обменов.

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История оффершитов

Всего в истории НХЛ было 35 подписанных оффершитов. В 20 случаях клубы повторили условия, в 13 игроки ушли в новые команды, ещё два оффершита были отклонены из-за нарушения правил после разбирательств. Оффершиты были обычной практикой в 1990-х (Сергей Фёдоров, Джо Сакик, Теэму Селянне, Петр Недвед, Скотт Стивенс и многие другие подписывали такие соглашения), но в ХХI веке эта практика практически не используется.



Последний раз ограниченно свободный агент ушёл в другой клуб в 2007 году, когда «Эдмонтон» предложил контракт нападающему «Анахайма» Дастину Пеннеру на 5 лет и $ 21,5 млн. «Дакс» посчитали, что это слишком много, отпустили игрока, а затем между двумя генеральными менеджерами – Брайаном Бурком («Анахайм») и Кевином Лоу («Эдмонтон») разгорелся нешуточный конфликт. Бурк был взбешён выходкой своего коллеги, обзывал его ублюдком и подлецом, а Лоу через прессу предложил выяснить отношения по-мужски, на кулаках. «Я тогда набрал Глену Сатеру и сказал: «Слушай, этот парень выступил на радио и вызвал меня на бой. Я еду в Лейк-Плэсид и у меня будет три свободных дня. Я арендовал амбар и готов драться с Кевином Лоу». Я на самом деле был готов это сделать. Дошло до того, что о моих планах услышал



Гэри Беттмэн, позвонил мне и сказал, что если мы подерёмся, он будет вынужден нас дисквалифицировать на неопределённый срок. Вот как далеко всё зашло. А мы с Кевином оба очень упрямые, если бы мы тогда встретились, точно бы подрались. Об этом услышала и моя жена и накинулась на меня: «Ты что, идиот или сумасшедший?». В общем, до дела так и не дошло», — рассказывал потом Бурк.

Самые интересные оффершиты

Скотт Стивенс



Игрок, чьё имя неразрывно связано с оффершитами. В 1990-х «Сент-Луис» частенько пытался усилить состав с помощью оффершитов, и так заманил к себе защитника «Вашингтона» Стивенса. Не прошло и года, как «музыканты» захотели перехватить Брэндана Шэнахэна, и им это удалось. Взамен хотели отдать молодых Бриндамора и Кёртиса Джозефа, но «Нью-Джерси» хотел только Стивенса. Защитник перешёл в «Дэвилз», выиграл с ними три Кубка Стэнли и «Конн Смайт». Но ещё до всего этого, в 1994 году, «Сент-Луис» пытался вернуть Стивенса через оффершит. «Нью-Джерси» повторил условия.

Теэму Селянне



Сейчас оффершит можно сделать только игроку, который провёл не менее 80 матчей в НХЛ и отыграл хотя бы один контракт, но в 1992-м было не так. Теэму Селянне ещё даже не дебютировал за «Виннипег», а уже подписал предложение «Калгари». Оно было очень заманчивым — $ 400 тыс. в год и подписной бонус $ 1,5 млн. Гретцки тогда зарабатывал $ 3 млн в год. «Виннипег» не долго думая, повторил предложение. Селянне в сезоне-1992/93 установил рекорд НХЛ для новичков, забив 76 голов.



Сергей Фёдоров



Единственный россиянин, подписавший оффершит. В сезоне-1997/98 Фёдоров бастовал, требуя зарплаты на уровне других звёзд «Детройта». Дошло до того, что он подписал предложение худшей команды НХЛ – «Каролины», которая готова была заплатить ему $ 38 млн за шесть лет. Причём зарплата составляла только $ 2 млн в год, ещё $ 14 млн полагались в качестве подписного бонуса и ещё $ 12 млн в случае выхода в финал конференции. Так владелец «Каролины» Петер Карманос отомстил владельцу «Детройта» Майку Иличу за то, что тот заблокировал переезд Хартфорда в свой город.



«Детройт» повторил предложение, Фёдоров стал лучшим снайпером плей-офф и выиграл свой второй Кубок Стэнли. В том сезоне он заработал рекордную для НХЛ сумму — $ 28 млн, при этом сыграв лишь 41 матч (21 в регулярке, 20 в плей-офф).

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Ши Уэбер



Самый большой оффершит в истории – в 2012 году «Филадельфия» предложила Уэберу контракт на $ 110 млн и 14 лет. Лучший защитник «Филадельфии» Крис Пронгер получил тяжёлую травму (и потом завершил карьеру), и клубу был позарез нужен новый оборонец. «Флайерз» специально распределили зарплату так, чтобы у «Нэшвилла» не было возможности повторить условия, — за первые шесть лет защитник должен был получить $ 80 млн. Но «Предаторз» парой недель ранее уже потеряли другого защитника Райана Сутера, который стал НСА и ушёл в «Миннесоту». Ещё одного они терять не хотели и повторили условия контракта.

Почему оффершиты стали редкостью?

После этой нашумевшей истории лишь пять игроков подписывали оффершиты, все были повторены их клубами. Последний раз это произошло в 2013 году, когда Райан О’Райлли не сошёлся по условиям с «Колорадо» и подписал контракт с «Калгари» на два года и $ 10 млн. За последние шесть лет не было ни одного оффершита, хотя эта тема и поднимается в прессе, когда молодые таланты становятся ОСА. Например, в 2015 году Дуг Армстронг предупреждал, что повторит любое предложение, чтобы сохранить Владимира Тарасенко. Даже если россиянин и получал оффершиты, то подписывать их не стал и заключил новый контракт с «Блюз».



Генеральные менеджеры сейчас стараются не делать оффершиты, практически заключив своеобразное джентльменское соглашение (хотя напрямую никто ни о чём не договаривался). На то есть несколько причин. Во-первых, руководители клубов не хотят повторения конфликта, который случился в 2007 году. Всё-таки все варятся в одном котле и надо поддерживать нормальные отношения. Во-вторых, существует риск мести – сейчас у тебя куча места под потолком зарплат и ты раздаёшь оффершиты направо и налево, а завтра у тебя сильный состав и мало места для манёвра, и у тебя заберут одного из лучших игроков. В-третьих, оффершит не только предлагает игроку завышенную зарплату, но и может повлиять на переговоры других хоккеистов. Люди видят, что похожий игрок получил больше рыночной цены, и хотят столько же.

Кто может подписать оффершит этим летом?

В этом году статус ОСА могут получить многие таланты, которые уже в молодом возрасте стали лидерами своих клубов. Сделать предложение можно не только звезде, но мы расскажем о главных целях этого лета. «Этот набор ОСА – уникальный. Если мы не увидим оффершита в этом году, думаю, мы не увидим его никогда. Почему не извлечь выгоду из ситуации и не предложить контракт Марнеру, Ткачуку, Рантанену или Ахо? Это позволяют правила, надо этим пользоваться», — считает Эллиотт Фридман.



Митч Марнер



«Торонто» имеет 17 игроков на контрактах (включая Марло и Зайцева), и $ 8,79 млн свободных денег. Остон Мэттьюс этой зимой подписал контракт на $ 11,634 млн в год, и представители Марнера явно считают, что их клиент заслуживает не меньше. В общем, Кайл Дубас уже давно погружён в расчёты, как ему сохранить лучшего бомбардира команды, хотя и не исключает, что может не повторить оффершит от другого клуба.

Брейден Пойнт



Скорее всего, Пойнт в любом случае выберет «Тампу», потому что эта команда претендует на Кубок Стэнли и из-за маленьких налогов во Флориде, но это не значит, что никто не захочет его переманить. В следующем году самыми дорогими игроками «Тампы» будут Кучеров ($ 9,5 млн) и Стэмкос ($ 8,5 млн), и будет странно, если Пойнту предложат больше. Но это не касается клубов, которые отчаянно нуждаются в крутом центре, который в этом году забил 41 гол. И если ему предложат запредельную сумму, кто знает, может, он и согласится.



Патрик Лайне



Финское дарование провело не слишком удачный сезон, но все знают, что Лайне может забивать по 40-50 голов, и ему всего 21 год. Ранее стало известно, что если переговоры нападающего с «Виннипегом» затянутся, он может подумать о других вариантах, в том числе об оффершите. «Джетс» надо подписывать двух топовых ОСА, на контрактах у них только 14 игроков и чуть более $ 25 млн свободно. Если Лайне подпишет оффершит, не факт, что клуб сможет его повторить и остаться на плаву.

Патрик Лайне рассчитывает на контракт с зарплатой $ 10 млн в год

Кайл Коннор



Второй топовый ОСА «Виннипега», который стал вторым снайпером и третьим бомбардиром команды в сезоне. И набрал на 16 очков больше, чем Лайне. Кевин Чевелдейофф может попасть в трудную ситуацию, если заплатит Лайне огромные деньги, а потом кто-то сделает предложение Коннору (или наоборот). Сохранить обоих в этой ситуации будет практически невозможно.



Среди ОСА есть и много других звёзд – Рантанен, Ткачук, Ахо, Макэвой, но их командам будет легче повторить условия оффершита.