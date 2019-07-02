Есмантович: ЦСКА ведёт переговоры с форвардом, который может вернуться из НХЛ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб ведёт переговоры с нападающим из НХЛ.



«У нас начинаются переговоры с одним из нападающих, который может вернуться в нашу страну. Фамилию называть не буду. Из НХЛ? Вы назвали это слово



Мы должны понимать, что НХЛ — это бизнес. Лига с континента, где нет чемпионатов Канады и Соединенных Штатов Америки. Там есть одна главенствующая вещь. Бизнес. А вот в России существует КХЛ, в которой выступает ЦСКА. Мы более разносторонние с точки зрения спорта и бизнеса. У нас есть чемпионат страны, чемпионат мира, Олимпийские игры. Мы всегда пускаем своих хоккеистов на эти турниры. Никогда у нас нет запретов. Сравнивать НХЛ и КХЛ с точки зрения развития хоккеистов — думаю, не стоит. Все неоднозначно. А мы в ЦСКА очень думаем о развитии молодых хоккеистов. Хотим, чтобы они прибавляли в мастерстве с каждым днем», — цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

Должен был стать звездой НХЛ, теперь никому не нужен. Фиаско Ничушкина Ждём Валерия в России на перезапуск карьеры?