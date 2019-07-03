Дандон — об оффер-шите «Монреаля»: если это был тест, то он был лёгким

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейз» Том Дандон поделился мнением о решении «Монреаль Канадиенс» сделать оффер-шит нападающему Себастьяну Ахо.

«Это было смешно с точки зрения вероятности успеха. Если это был тест, то он был лёгким. Все стараются сделать свои команды лучше. Мы также хотим этого, но оффер-шит – это не лучший способ. Вероятность успеха почти равна нулю. Было доказано, что это пустая трата времени», — приводит слова функционера ESPN.

Напомним, 1 июля «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, однако «ураганы» решили повторить их предложение.



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.