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«Каролина» хочет отомстить «Монреалю» за оффер-шит Ахо

«Каролина» хочет отомстить «Монреалю» за оффер-шит Ахо
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» хочет отомстить «Монреаль Канадиенс» за оффер-шит, который был предложен нападающему Себастьяну Ахо. Как сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн, владелец «Каролины» Том Дандон разрешил генеральному менеджеру клуба Дону Уодделлу «сделать что-то сумасшедшее», когда игроки «Монреаля» будут ограниченно свободными агентами.

В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.

Вчера, 1 июля, «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн.

Агент Ахо подтвердил, что его клиент намерен перейти в «Монреаль»
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Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.
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