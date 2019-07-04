Коди Сеси заключил контракт с «Торонто» на $ 4,5 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новое соглашение с защитником Коди Сеси, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. 25-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон и зарплатой в $ 4,5 млн.
Напомним, Сеси стал игроком «Торонто» в результате крупного обмена с «Оттавой Сенаторз» с участием российского защитника Никиты Зайцева. Вместе с россиянином в столицу Канады переехали нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон. В обратном направлении проследовали защитники Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта-2020.
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