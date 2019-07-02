Зачем «Айлендерс» Варламов? Самые странные сделки в первый день рынка НХЛ

Обилие сделок в первый день после открытия рынка свободных агентов подарило болельщикам обильную пищу для размышлений. Некоторые из заключённых контрактов оказались довольно спорными и заставили удивиться.

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в. Семён Варламов — четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $ 5 млн за сезон

н. Андерс Ли — семилетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» на $ 7 млн за сезон

Генеральному менеджеру «островитян» Лу Ламорелло не позавидуешь — на рынке свободных агентов ему не удалось как следует порыбачить. Артемий Панарин отклонил предложение «Айлендерс» и согласился на более скромные условия злейших врагов из «Рейнджерс». Болельщики «синерубашечников» мгновенно устроили конкурс сарказмом, говоря о том, что Панарин нынче и Таварес год назад оставляют «деньги на столе», только бы не играть за «Айлендерс». Голкипер Робин Ленер, который выиграл «Билл Мастертон» и стал номинантом на «Везину», отклонил двухлетний контракт «Айлендерс» и подписался на один сезон с «Чикаго».

В таких условиях Ламорелло пришлось искать нового вратаря, а выбор был невелик. Семён Варламов был одним из немногих голкиперов, способных быть первым номером, но если учесть количество травм и крайне нестабильную игру россиянина в последние годы, то зарплата в $ 5 млн за сезон выглядит завышенной. Да, это на $ 900 тыс. меньше, чем было у Варламова в «Колорадо», но в двух из трёх последних сезонов Семён не отражал даже 91% бросков. Для сравнения Ленер, ушедший в «Чикаго» на те же $ 5 млн, в 46 матчах прошлого регулярного чемпионата отразил 93%, а в плей-офф сыграл ещё уверенней (93,6%). Возможно, Ламорелло стоило сделать Ленеру небольшую прибавку и оставить шведа у себя, учитывая тот факт, как раскрылся этот голкипер, работая с тренером вратарей «Айлендерс» Митчем Корном. Если взять статистику трёх последних сезонов при игре в формате 5 на 5, то по степени надёжности Варламов занял аж 41-е место среди 70 голкиперов, и при более высокой конкуренции на вратарском рынке ему пришлось бы «подвинуться» куда серьёзнее в своих финансовых требованиях.



Правда, у Варламова есть достойный сменщик — немец Томас Грайсс, чей контракт истекает через год. Через тот же год в «Айлендерс» может приехать Илья Сорокин, и тогда мы увидим на Лонг-Айленде российский тандем вратарей, в котором первым номером вполне может стать более молодой Илья, а руководству придётся докупать кого-то для дополнительной страховки на случай травм.



Что же касается семилетного договора Андерса Ли, то желание Ламорелло сохранить своего капитана было понятным, но здесь «островитяне» также оказались не вполне свободны в своём выборе. Панарин отказался принимать их предложение, и после этого оставлять Ли в команде было просто необходимо. Последние годы действия этого контракта, когда форвард приблизится к отметке в 35 лет, могут стать для «Айлендерс» очень непростыми.

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н. Брэндон Танев — шестилетний контракт с «Питтсбургом» на $ 3,5 млн за сезон

Чем «Питтсбургу» приглянулся Танев, совершенно непонятно. 27-летний форвард третьего звена отыграл четыре сезона за «Виннипег» и ни разу не добрался до отметки в 30 очков за регулярный чемпионат. Да, Танев приносит пользу своим универсализмом, известен трудолюбием, умением «убивать» меньшинство и занял третье место по силовым приёмам во всей лиге. Но таких парней в лиге предостаточно, и давать Таневу контракт сразу на шесть лет — это «аттракцион неслыханной щедрости». Да, обмен Фила Кессела объяснялся постоянной головной болью, которую этот форвард доставлял руководству и партнёрам, но Фил был хотя бы талантлив.

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н. Густав Нюквист — четырёхлетний контракт с «Коламбусом» на $ 5,5 млн за сезон

Новые контракты «Коламбуса» невозможно воспринимать без учёта тех людей, которые из стана «Блю Джекетс» ушли. Нюквист — вполне крепкий нападающий, который способен помочь «мундирам», но это, скорее, игрок подыгрыша, поддержки и глубины, нежели самостоятельная фигура, способная выдать результат. Он получил почти миллионную прибавку к старому контракту, хотя набрал меньше очков чем тогда, когда заключал предыдущее соглашение. Тот же Артемий Панарин в прошлом сезоне зарабатывал лишь на $ 500 тыс. больше Нюквиста, но превзошёл его почти на 40 очков.



Нюквист — это утешительный приз для команды, которая разом потеряла Панарина, Дюшейна и Бобровского, а из-за рискованных ходов во время дедлайна имела возможность сделать лишь три выбора на драфте новичков. Нюквист способен «выстрелить», но делать ставку именно на него довольно рискованно.

Матс Цуккарелло — пятилетний контракт с «Миннесотой» на $ 6 млн за сезон

Генеральный менеджер «Уайлд» Пол Фентон рискует прослыть главным неудачником лиги: Фентон работает в НХЛ с мая 2018 года и уже успел провернуть несколько очень спорных сделок. Обмен Нино Нидеррайтера на Виктора Раска обернулся катастрофой: в 23 матчах за «дикарей» швед, имеющий контракт на $ 4 млн, набрал 3 (2+1) очка, а Нидеррайтер в «ураганах» выбил 30 баллов в 36 играх. Затем Фентон безуспешно пытался обменять дорогущего Джейсона Цукера, а упомянутый выше Фил Кессел отклонил переход в «Миннесоту» за счёт пункта в контракте, дав понять, что играть в такой команде не хочет.



Нынче на рынке свободных агентов «Миннесота» преследовала Джо Павелски и интересовалась Андерсом Ли, но закончилось всё кошмарным контрактом с Матсом Цуккарелло. Сам норвежец пока в полном порядке и его польза для команды никак не оспаривается, но кто-нибудь ещё мог дать 31-летнему форварду договор на пять лет и запретом на обмен? Кириллу Капризову есть о чём задуматься, поскольку «дикарям» необходимо расторгать ветеранские контракты, а не заключать их.

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в. Майк Смит — двухлетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 2 млн

в. Кэм Тальбо — однолетний контракт с «Калгари» на $ 2,75 млн

37-летний Смит в прошлом сезоне выступал за врагов-соседей по Альберте из «Калгари» и был ужасен — лишь 89,8% отражённых бросков. Смит пришёл на смену Тальбо, который отправился по зеркальному маршруту, и в прошлом сезоне надёжностью тоже не блеснул (89,3%). За пределами Альберты тоже есть вратари, многие из которых играют лучше, чем упомянутые два голкипера — об этом боссы команд как-то позабыли. Этой сделкой «нефтяники» не решили проблему с вратарской нестабильностью, а о приобретении помощи для Макдэвида в атаке и говорить не приходится.