Скотт — о Панарине: русские любят богатую жизнь, как бы не стать банкротом

Известный в прошлом тафгай Джон Скотт поделился мнением о контракте нападающего Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс». Общая сумма контракта — $ 81,5 млн.



«Артемий ещё достаточно молод – всего 27. Его лучшие годы ещё впереди. Артемий не так часто попадается на силовые приемы, у него хватит здоровья играть на высоком уровне до 33-34 лет. Он как Кейн или Дацюк в этом плане. Мне нравится эта сделка. Он точно заиграет в «Рейнджерс». Панарин в числе лучших по очкам в равных составах за последние пару сезонов, и это очень, очень классный нападающий. 11,6 млн – это не так много за игрока первого звена, который находится в расцвете сил.



А знаете, почему Панарин и все остальные не захотели остаться в «Коламбусе»? Джон Торторелла. Он задалбливает своих хоккеистов, особенно игровиков. Он же всегда орёт: «Блокируй броски! Займи своё место в защите! Бэкчек!» А что хочет слышать звезда? Уж точно, чтобы на неё не кричали. Поэтому с Тортореллой технари долго не задерживаются.



Прикиньте, как же ты не любишь Тортса, если берешь 11,5 млн в год вместо 14. Но русские любят богатую жизнь, роскошь, Louis Vuitton и всё такое. И это есть в Нью-Йорке. Панарин хочет быть частью шоу на Бродвее. Хотя налоги в Нью-Йорке такие, что от 81,5 млн останется 35, ещё пять млн уйдет на покупку кондо, он возьмет пару машин, потом Louis Vuitton. Эй, как бы он не стал банкротом. Русские любят тратить деньги – Гуччи и Louis Vuitton. Все дела. Шучу. Панарину удачи. Думаю, у него всё получится», — приводит слова Скотта телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

В НХЛ звёздам платят слишком много. Они богатеют, но не выигрывают кубки Громадные денежные вложения клубов всё чаще оборачиваются ничем. К контрактам Панарина и Бобровского тоже есть вопросы.