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Задоров: Кадри — форвард, против которого противно играть. Это то, что нам нужно

Задоров: Кадри — форвард, против которого противно играть. Это то, что нам нужно
Хоккей 0

Российский защитник Никита Задоров, продливший контракт с «Колорадо Эвеланш», рассказал о своём отношении к трансферам, которые уже успел провести его клуб в это межсезонье.

«Уход Тайсона Бэрри в «Торонто Мэйпл Лифс»? На меня это едва ли как-то повлияет ещё и потому, что у нас такой тренер и такие понятия в команде, что игровое время получают объективно лучшие. Поэтому надо просто самому играть лучше всех, тогда и нагрузка будет соответствующей. Всё зависит от тебя самого.

Да, обидно, конечно, терять партнёра и друга, но такова часть бизнеса. Но в то же время мы хорошо усилились, получив Назема Кадри. Это хороший хоккеист и центрфорвард, против которого противно играть. Это именно то, что нам нужно», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

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