Хольмстрём: счастлив оказаться в «Айлендерс». Я способен на многое и докажу это

Шведский нападающий Симон Хольмстрём, которого «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал под общим 23-м номером в первом раунде драфта-2019, поделился впечатлениями от перехода в стан «островитян».



«Ожидал услышать свою фамилию в начале второго или в конце первого раунда. Не думал, что выберут под таким высоким номером. Я провёл не так много матчей. Из-за травмы мне удалось сыграть примерно в 20 встречах, но сейчас нет никаких проблем. Я полностью здоров.



Счастлив оказаться в «Айлендерс». Хоккей здесь немного отличается от Швеции. Думаю, мне следует вкладывать больше мощи и играть жёстче. Мне нравятся сложные поединки. Думаю, в трудных матчах я играю ещё лучше. В лагере развития показал себя нормально. Знаю, что способен на многое и могу дать команде больше. С нетерпением жду момента, когда у меня появится возможность это доказать», — приводит слова Хольмстрёма официальный сайт НХЛ.