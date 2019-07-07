Хольмстрём: счастлив оказаться в «Айлендерс». Я способен на многое и докажу это

Шведский нападающий Симон Хольмстрём, которого «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал под общим 23-м номером в первом раунде драфта-2019, поделился впечатлениями от перехода в стан «островитян».
«Ожидал услышать свою фамилию в начале второго или в конце первого раунда. Не думал, что выберут под таким высоким номером. Я провёл не так много матчей. Из-за травмы мне удалось сыграть примерно в 20 встречах, но сейчас нет никаких проблем. Я полностью здоров.
Счастлив оказаться в «Айлендерс». Хоккей здесь немного отличается от Швеции. Думаю, мне следует вкладывать больше мощи и играть жёстче. Мне нравятся сложные поединки. Думаю, в трудных матчах я играю ещё лучше. В лагере развития показал себя нормально. Знаю, что способен на многое и могу дать команде больше. С нетерпением жду момента, когда у меня появится возможность это доказать», — приводит слова Хольмстрёма официальный сайт НХЛ.
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