Бержевен — об оффер-шите: «Монреаль» хотел получить форварда на пике

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал оффер-шит, который делал форварду «Каролины Харрикейнз» Себастьяну Ахо.



«Предложив контракт Ахо, мы хотели получить в состав «Монреаля» талантливого и молодого нападающего, который поднимается на пик карьеры. Поскольку «Каролина» повторила предложение, желаем Себастьяну и «Харрикейнс» всего наилучшего», — приводит слова функционера официальный сайт клуба.



1 июля «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Если бы «Каролина» не повторила предложение, финн перешёл бы в «Монреаль».



В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.

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