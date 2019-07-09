Шуленин: у Гулявцева люди не занимаются беготнёй и не отбрасываются

Защитник «Амура» Дмитрий Шуленин поделился ожиданиями от работы с главным тренером Александром Гулявцевым.
«Знаком ли с Гулявцевым? Лично нет, но в КХЛ известна его система. Люди у Гулявцева не занимаются беготнёй, не отбрасываются от шайбы, ценится современный, комбинационный хоккей. Мне, как воспитаннику московского „Динамо“, такой стиль импонирует.
Не считаю себя защитником атакующего плана. У меня неплохие габариты — 193 см, 97 кг, всегда готов расчистить „пятачок“, сыграть в тело, применить силовой приём. Мне только 23 года. Думаю, в плане статистики всё ещё впереди.
Буквально накануне позвонил администратор „Амура“, взял все размеры — формы, коньков, клюшек. В четверг вылетаю из Москвы в Хабаровск, 13 июля — тесты и начало подготовки к сезону. К работе уже готов, ведь зря времени в отпуске не терял, тренировался», — цитирует игрока Russia-Hockey.ru.
- 9 июля 2019
-
23:19
-
23:07
-
23:00
-
22:28
-
21:38
-
21:07
-
20:37
-
20:15
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:19
-
18:52
-
18:19
-
17:40
-
17:11
-
16:38
-
16:09
-
15:48
-
15:44
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:19
-
13:53
-
13:46
-
13:35
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:12
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:29