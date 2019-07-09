Шуленин: у Гулявцева люди не занимаются беготнёй и не отбрасываются

Защитник «Амура» Дмитрий Шуленин поделился ожиданиями от работы с главным тренером Александром Гулявцевым.



«Знаком ли с Гулявцевым? Лично нет, но в КХЛ известна его система. Люди у Гулявцева не занимаются беготнёй, не отбрасываются от шайбы, ценится современный, комбинационный хоккей. Мне, как воспитаннику московского „Динамо“, такой стиль импонирует.



Не считаю себя защитником атакующего плана. У меня неплохие габариты — 193 см, 97 кг, всегда готов расчистить „пятачок“, сыграть в тело, применить силовой приём. Мне только 23 года. Думаю, в плане статистики всё ещё впереди.

Буквально накануне позвонил администратор „Амура“, взял все размеры — формы, коньков, клюшек. В четверг вылетаю из Москвы в Хабаровск, 13 июля — тесты и начало подготовки к сезону. К работе уже готов, ведь зря времени в отпуске не терял, тренировался», — цитирует игрока Russia-Hockey.ru.