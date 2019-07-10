«Трактор» заключил однолетний контракт с нападающим Поповым

Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Андреем Поповым. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.
«Андрей Попов – воспитанник «Трактора», всеми нами любимый игрок, который, в общем-то, всю жизнь защищал цвета чёрно-белых и снова, к нашему удовлетворению, возвращается в Челябинск. Хочется пожелать Андрею удачи, здоровья и набирать побольше очков», — приводит слова генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа официальный сайт клуба.
Попов является воспитанником хоккейной школы «Трактор». С начала карьеры и до конца сезона-2015/16 выступал за чёрно-белых, с которыми выиграл Кубок континента, а также завоевал бронзовые и серебряные медали КХЛ. С 2016 по 2019 год играл за «Ак Барс». В сезоне-2017/18 стал с казанским клубом обладателем Кубка Гагарина.
Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард сыграл 607 матчей, набрал 206 (112+94) очков при показателе полезности «+14».
В 2006 году на драфте НХЛ Попов был выбран в седьмом раунде «Филадельфией Флайерз» под общим 205-м номером.
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