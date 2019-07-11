В детском хоккее Беларуси будут играть без вратарей, таблиц и победителей

В Беларуси представлен новый регламент проведения чемпионатов по хоккею в 2019-2020 годах среди детей и подростков, информирует Tribuna.com.
Наиболее существенные нововведения сводятся:
— игры будут проводиться без визуального отображения счёта, без ведения турнирных таблиц, без определения победителей и призёров;
— игры будут проходить без вратарей в группах начальной подготовки;
— начнётся адаптация юных спортсменов к организационному формату игры по правилам взрослого хоккея;
— турнирные таблицы не будут вводить до 12 лет;
— в ранние группы на общих основаниях будут привлекать девочек.
Цель, которой хотят достичь посредством изменений, — к 2025 году в два раза увеличить количество занимающихся хоккеем. Планируется: 10-12 тыс. человек. Сейчас занимается около 6500 человек.
- 11 июля 2019
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