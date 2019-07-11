В детском хоккее Беларуси будут играть без вратарей, таблиц и победителей

В Беларуси представлен новый регламент проведения чемпионатов по хоккею в 2019-2020 годах среди детей и подростков, информирует Tribuna.com.



Наиболее существенные нововведения сводятся:



— игры будут проводиться без визуального отображения счёта, без ведения турнирных таблиц, без определения победителей и призёров;



— игры будут проходить без вратарей в группах начальной подготовки;



— начнётся адаптация юных спортсменов к организационному формату игры по правилам взрослого хоккея;



— турнирные таблицы не будут вводить до 12 лет;



— в ранние группы на общих основаниях будут привлекать девочек.



Цель, которой хотят достичь посредством изменений, — к 2025 году в два раза увеличить количество занимающихся хоккеем. Планируется: 10-12 тыс. человек. Сейчас занимается около 6500 человек.