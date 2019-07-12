Алексеев: «Динамо» не должно ставить такие низкие задачи, как проход 1-го раунда

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев рассказал о физическом состоянии после перенесённой травмы и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Чувствую себя отлично, готовлюсь к сезону в полную силу. На самом деле я готовился выйти в серии с ЦСКА, но тренерский штаб решил по-другому. Причин не объяснили, хотя, скорее всего, просто посчитали, что я не готов на все сто процентов. В остальном же летом был нормальный рабочий процесс, чтобы подготовить себя к большим нагрузкам.



Ожидания перед сезоном? Самые серьёзные. «Динамо» не должно ставить такие низкие задачи, как проход первого раунда плей-офф. У нас молодой коллектив, который потихоньку крепнет и прибавляет из года в год. Хочется и в этом сезоне выйти на принципиально новый уровень», — цитирует Алексеева официальный сайт «Динамо».