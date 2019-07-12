Генменеджер «Рейнджерс»: Панарин знает, что у нас классный вратарь

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон рассказал, что россиянин Артемий Панарин во время переговоров о переводе в «Нью-Йорк» отметил вратаря «синерубашечников» Хенрика Лундквиста.
«Ему понравилось, что мы делаем. Артемий оценил Зибанеджада как игрока, с кем он может выступать в одном клубе и добиться успеха. Панарин понимает, что у нас есть действительно хороший вратарь и нескольких классных игроков. Это сулит хорошие перспективы. Рад, что во время переговоров с Артемием мы оба испытывали одинаковые чувства», — приводит слова Гортона NYR News.
Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что рассматривает вариант объединения Панарина и Мики Зибанеджада в одном звене. По его словам, это позволит обоим игрока выйти на новый уровень.
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