Тихонов: с Кудашовым сборы будут то что надо

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.



«Преимущество Кудашова в том, что он уже знает команду, знает систему, это пойдет только на пользу. Во время матчей он тоже постоянно руководил, у него это здорово получается. Умеет держать дисциплину, понимает, когда нужно подбодрить. В общем, знает своё дело.



Алексей Николаевич же сам играл в хоккей, понимает, какая должна быть форма, чтобы показывать максимум. Себя он держит в хорошей форме. Нагрузки, думаю, будут высокими, но нужно серьёзно готовиться к сезону. Сборы будут – то что надо», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.

Кудашов 10 июля сменил на посту главного тренера СКА Илью Воробьёва.