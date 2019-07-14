Якупов: цель СКА — Кубок Гагарина, и других мыслей быть не должно

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился ожиданиями от нового сезона.
«Задача у нас всегда максимальная, насколько знаю. Это мой второй сезон, но знаю, что и до этого у команды были высокие цели и, самое главное, Кубок Гагарина. Поэтому у нас других мыслей и быть не должно. Будем играть в первую очередь на команду и на победу, делать всё возможное, чтобы идти вперёд и выигрывать, и наша цель — кубок.
Второй сезон всегда сложный. Нельзя говорить, что три года назад был тяжёлый, а завтра будет лёгкий. Я так же готовлюсь, и для меня это большая ответственность. Всё зависит от тебя — и подготовка, и процесс, питание. Он будет тяжёлый, и там уже молодые игроки подрастают, наступают на пятки, так что ты всегда должен быть в форме, готовым к единоборству как внутри команды, так и против других клубов. Конкуренцию никто не отменял. Нелёгкий спорт вообще, никто не говорит, что будет легко завтра или через два года. Так что я всегда готов к сложностям, моя задача – идти вперёд», — приводит слова Якупова пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне СКА проиграл ЦСКА в финальной серии Западной конференции со счётом 3-4. Тихонов провёл в плей-офф 16 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
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