Якупов: если бы не сказали про переход на «канадскую» площадку, я бы и не понял

Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал решение клуба играть в новом сезоне на площадке размером 60 на 26 метров, с увеличенными зонами атаки.



«Честно, если бы мне вчера (интервью записывалось 12 июля. – Прим. „Чемпионата“) не сказали, что у нас уменьшилась площадка на базе, я бы и не понял. Наверное, потому что первый день. Когда процесс пойдёт и будет вся команда, тогда, наверное, будет заметно. Но, думаю, всё будет нормально. Игра будет 100% быстрее, это, наверное, одна из наших задач, то, как мы должны и будем играть. Сейчас все команды готовятся друг к другу, проходного двора не будет. Неважно, на какой площадке играешь – всегда была борьба, игры от ножа. Чем меньше площадка, тем игра быстрее, плотнее, будет намного меньше времени для принятия решений. Сейчас, наверное, это всё, что могу сказать. Но говорить-то мы все можем, надо делать», — приводит слова Якупова пресс-служба клуба.