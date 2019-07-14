Данн дал подержать Кубок Стэнли тяжелобольному фанату «Торонто»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Винс Данн, позавтракавший сегодня из Кубка Стэнли, отметился благородным поступком. Он принёс трофей в больницу, чтобы навестить тяжелобольного хоккейного фаната, сообщает пресс-служба клуба.



Лоуни Вудкок страдает от рака толстой кишки и будет находиться в больнице до 2020 года. Он болеет за «Торонто Мэйпл Лифс», но в финале Кубка Стэнли переживал за «Сент-Луис», поскольку в его составе много канадцев. Данн принёс кубок и сделал несколько подарков, растрогав болельщика.

В составе «Сент-Луиса» в минувшем сезоне Данн сыграл 78 матчей регулярного чемпионата. Он набрал 35 (12+23) очков и заработал 45 минут штрафа. В плей-офф защитник провёл 20 игр. Забросил 2 шайбы и отдал 6 результативных передач.