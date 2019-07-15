Голкипер «Сибири» Харри Сятери презентовал новый шлем

Голкипер «Сибири» Харри Сятери презентовал новый игровой шлем, выполненный в клубных цветах.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» новосибирского клуба.

Хоккеист начал профессиональную карьеру в финском клубе «Таппара» в 2008 году, где провёл почти три сезона. В 2010 году переехал в Северную Америку, где четыре сезона играл в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс».



Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — «Витязем», в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с «Флоридой Пантерз». Вратарь дебютировал в НХЛ, но провёл всего девять матчей. Летом 2018 года был обменян в «Детройт Ред Уиингз», минувший сезон провёл в АХЛ.