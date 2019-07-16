Т. Маклеллан: игрокам «Лос-Анджелеса» придётся измениться

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан рассказал, как намерен вывести команду в плей-офф.
«Эта команда выигрывала Кубки за счет отношения и характера, а не потому, что была самой техничной. И это вывело её на вершину. Сейчас же этого недостаточно. Сейчас хоккеистам придётся немного измениться, принять ответственность на тренировках, установить новые личные и коллективные стандарты. А я их к этому буду подталкивать», – цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.
В апреле 2019 года 51-летний специалист подписал пятилетний контракт на сумму $ 25 млн. На этом посту он сменил Уилли Дежардена. В 2008 году Маклеллан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», работая ассистентом главного тренера.
По итогам минувшего сезона «короли», в составе которых выступает российский форвард Илья Ковальчук, заняли последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии набрал 71 очко в 82 матчах регулярного чемпионата.
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