Анисимов: «инстаграм» может быть только у меня, судьям КХЛ соцсети запрещены

Судьям в КХЛ запретили пользоваться социальными сетями, рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.



«Мы вводим запрет на использование социальных сетей. Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями.



Будем изучать процент жировой ткани в организме арбитров. Те, кто выйдет за пределы нормы, будет оштрафован.



Турнир Referee Cup? Такое впечатление, что многие арбитры не доиграли в хоккей. Рубятся так, что молюсь – только бы не было травм», — приводит слова Анисимова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



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