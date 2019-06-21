Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах на сезон-2019/20

Рабочая группа Континентальной хоккейной лиги инициировала изменения в правилах с сезона-2019/20.

В рабочую группу, помимо главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, входят также руководитель управления судейства Федерации хоккея России Михаил Карпушин, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Алексей Морозов, олимпийский чемпион, член правления ФХР Алексей Жамнов и трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров.

«Основных изменений будет восемь, но сейчас я хотел бы заострить внимание на двух, касающихся разметки площадки. Первый – появится трапецевидная зона за воротами. Только в ней сможет играть голкипер при выходе из ворот за лицевой линией. Игра за воротами этой зоны будет наказываться малым штрафом. Это приведёт к уменьшению количества остановок игры.

Второе изменение: лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров. То есть вместо четырёх метров теперь будет 3 метра 35 сантиметров. Это уменьшит расстояние за воротами, хоккеисты реже будут там находиться. Это значит – больше игры непосредственно перед воротами, больше моментов, поскольку увеличится количество позиций, с которых можно бросать в створ. Из-за передвижения лицевых линий немного сдвинутся и круги вбрасывания", — заявил Анисимов.