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Сын Андрея Скабелки пройдёт просмотр в фарм-клубе «Барыса»

Сын Андрея Скабелки пройдёт просмотр в фарм-клубе «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Андрей Скабелка, сын Алексея Скабелки, прибыл в расположение «Номада». Об этом сообщает официальный сайт ВХЛ. Вместе со Скабелкой в клуб прибыл нападающий Айрат Мурзин.

В сезоне-2018/19 Скабелка выступал за рудненский «Горняк» и «Бейбарыс» из Атырау. В составе западноказахстанского коллектива форвард стал чемпионом страны. За 53 матча в ОЧРК он заработал 27 (14+13) очков. Ранее Алексей провёл 35 матчей в КХЛ, выступая за «Сибирь», и 53 матча в ВХЛ, защищая цвета «Липецка», «Зауралья» и «Сокола».

Напомним, отец Скабелки Алексей является главным тренером «Барыса», фарм-клубом которого и является «Номад».

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