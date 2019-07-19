«Монреаль» подписал новый контракт с Юдоном, избежав арбитража
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» подписал новый контракт с нападающим Шарлем Юдоном, информирует официальный сайт клуба.
25-летний форвард поставил подпись под односторонним соглашением сроком на один сезон, зарплата игрока составит $ 800 тыс. за год. Напомним, ранее нападающий, всю карьеру в НХЛ проводящий в стане «Канадиенс», подал обращение в арбитраж.
В прошедшем регулярном чемпионате Юдон провёл 32 встречи, в которых забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности "-9" и 16 штрафных минутах. Этот сезон был четвёртым для игрока в главной североамериканской лиге.
Шарль также является участником молодёжного чемпионата мира 2014 года в составе сборной Канады.
Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж
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