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Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж

Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж
Хоккей / НХЛ 0

40 игроков Национальной хоккейной лиги подали в арбитраж, информирует официальный сайт лиги. Арбитражный судья начнет разбирательства 20 июля и должен завершить их 4 августа. Игрок имеет право подписать контракт с командой до вынесения вердикта.

Летом прошлого года 44 хоккеиста подали в арбитраж. Однако в итоге судья рассмотрел иски только троих игроков.

Полный список подавших в арбитраж

«Анахайм Дакс»:

Чейс Де Лео

«Бостон Брюинз»:

Дэнтон Хайнен

«Баффало Сэйбрз»:

Реми Эли
Джейк Маккейб
Эван Родригес
Линус Уллмарк

«Калгари Флэймз»:

Сэм Беннетт
Райан Ломберг
Давид Риттих
Ринат Валиев

«Каролина Харрикейнз»:

Антон Форсберг
Брок Макгинн

«Колорадо Эвеланш»:

Джей-Ти Комфер
Шелдон Драйс
Райан Грейвз

«Даллас Старз»:

Джейсон Дикинсон

«Флорида Пантерз»:

Маккензи Уигар

«Лос-Анджелес Кингз»:

Алекс Аяфалло

«Монреаль Канадиенс»:

Джоэл Армиа
Чарльз Удон
Арттури Лехконен

«Нэшвилл Предаторз»:

Рокко Гримальди
Колтон Сиссонс

«Нью-Джерси Дэвилз»:

Уилл Бутчер
Коннор Каррик
Мирко Мюллер

«Нью-Йорк Рейнджерс»:

Павел Бучневич
Джейкоб Труба

«Филадельфия Флайерз»:

Скотт Лотон

«Питтсбург Пингвинз»
Зак Астон-Риз

«Сент-Луис Блюз»:

Джордан Биннингтон
Джоэл Эдмундсон
Зак Санфорд
Оскар Сундквист

«Тампа-Бэй Лайтнинг»:

Седрик Пакетт (подписал контракт 5 июля после подачи иска в арбитраж)

«Вегас Голден Найтс»:

Малкольм Суббан

«Вашингтон Кэпиталз»:

Кристиан Джус
Чандлер Стивенсон

«Виннипег Джетс»:

Эндрю Копп
Нил Пионк.

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