Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж

40 игроков Национальной хоккейной лиги подали в арбитраж, информирует официальный сайт лиги. Арбитражный судья начнет разбирательства 20 июля и должен завершить их 4 августа. Игрок имеет право подписать контракт с командой до вынесения вердикта.
Летом прошлого года 44 хоккеиста подали в арбитраж. Однако в итоге судья рассмотрел иски только троих игроков.
Полный список подавших в арбитраж
«Анахайм Дакс»:
Чейс Де Лео
«Бостон Брюинз»:
Дэнтон Хайнен
«Баффало Сэйбрз»:
Реми Эли
Джейк Маккейб
Эван Родригес
Линус Уллмарк
«Калгари Флэймз»:
Сэм Беннетт
Райан Ломберг
Давид Риттих
Ринат Валиев
«Каролина Харрикейнз»:
Антон Форсберг
Брок Макгинн
«Колорадо Эвеланш»:
Джей-Ти Комфер
Шелдон Драйс
Райан Грейвз
«Даллас Старз»:
Джейсон Дикинсон
«Флорида Пантерз»:
Маккензи Уигар
«Лос-Анджелес Кингз»:
Алекс Аяфалло
«Монреаль Канадиенс»:
Джоэл Армиа
Чарльз Удон
Арттури Лехконен
«Нэшвилл Предаторз»:
Рокко Гримальди
Колтон Сиссонс
«Нью-Джерси Дэвилз»:
Уилл Бутчер
Коннор Каррик
Мирко Мюллер
«Нью-Йорк Рейнджерс»:
Павел Бучневич
Джейкоб Труба
«Филадельфия Флайерз»:
Скотт Лотон
«Питтсбург Пингвинз»
Зак Астон-Риз
«Сент-Луис Блюз»:
Джордан Биннингтон
Джоэл Эдмундсон
Зак Санфорд
Оскар Сундквист
«Тампа-Бэй Лайтнинг»:
Седрик Пакетт (подписал контракт 5 июля после подачи иска в арбитраж)
«Вегас Голден Найтс»:
Малкольм Суббан
«Вашингтон Кэпиталз»:
Кристиан Джус
Чандлер Стивенсон
«Виннипег Джетс»:
Эндрю Копп
Нил Пионк.
- 6 июля 2019
-
10:51
-
10:25
-
09:55
-
09:40
-
08:59
-
08:39
-
08:16
-
00:00
- 5 июля 2019
-
23:25
-
23:08
-
22:28
-
22:11
-
21:59
-
21:16
-
21:04
-
20:43
-
20:13
-
20:02
-
19:50
-
19:19
-
18:37
-
18:22
-
17:25
-
16:33
-
16:14
-
15:43
-
14:45
-
14:11
-
13:39
-
13:01
-
12:39
-
12:07
-
11:21
-
11:10
-
10:36