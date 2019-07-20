Макгинн договорился с «Каролиной» о контракте на $ 4,2 млн, избежав арбитража

Нападающий Брок Макгинн договорился с «Каролиной Харрикейнз» о контракте на $ 4,2 млн, избежав арбитража, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Соглашение подписано сроком на два сезона, в первый год форвард получит $ 1,9 млн, во второй — $ 2,3 млн. Ранее стало известно, что Макгинн хочет получать $ 2,7 млн за сезон.



Макгинн находился в статусе ограниченно свободного агента, он избежал арбитражного слушания, которое должно было состояться сегодня, 20 июля.



В прошлом сезоне 25-летний форвард набрал 26 (10+16) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+10». В плей-офф отметился 6 (2+4) баллами при полезности «-1» в 15 встречах.



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