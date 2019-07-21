В семье Вячеслава Войнова родилась дочь
Марта Войнова, жена защитника «Авангарда» Вячеслава Войнова, в своём «инстаграме» сообщила о прибавлении в семействе.
«Добро пожаловать в нашу семью, Доченька», — написала Войнова.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Марты Войновой.
Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз». В это межсезонье Вячеслав перешёл в омский клуб.
Войнов: из тюрьмы в СИЗО. Вячеславу грозит депортация из США
Вячеслав Войнов по окончании срока заключения в тюрьме Seal Beach был доставлен в изолятор иммиграционной полиции. Ему грозит депортация.
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