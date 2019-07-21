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Главный тренер «Адмирала» рассказал о недостатках после победы со счётом 4:0

Главный тренер «Адмирала» рассказал о недостатках после победы со счётом 4:0
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу в контрольном матче с «Ермаком» (4:0).

«Положительный момент, что сегодня выиграли. Лучшее, что сегодня не пропустили ни одного гола. Во многом это заслуга Антона Красоткина. Без ошибок сыграли, в том числе и в меньшинстве. Сегодня рисунок игры был другой, у ребят настроение хорошее. Немного разобрали соперника, разобрались, где нужно добавить. Времени было немного, но что-то подработали, и получилась хорошая игра.

Все ребята стараются, все играют, молодёжь хорошо себя проявляет. Но мы только в начальной стадии нашего тренировочного процесса, немного свежести не хватает пока, быстроты решений. Это всё придёт», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

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